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Футболист «Лацио» за укус соперника заплатит 10 тысяч евро и пропустит четыре матча (видео)
Испанский защитник «Лацио» Патрисио Габаррон дисквалифицирован на четыре поединка серии А и оштрафован на 10 тысяч евро за укус соперника во время игры чемпионата Италии против «Лечче», цвета которого защищает футболист сборной Украины Евгений Шахов.
Инцидент произошел в конце встречи, которую претендующий на чемпионский титул «Лацио» сенсационно проиграл аутсайдеру (1:2). В одном из эпизодов Габаррон нагнулся и укусил игрока «Лечче» Джулио Донати, который, схватившись за укушенное место, стал апеллировать к арбитру. В итоге 27-летний «каннибал», который в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах и забил один гол, получил красную карточку.
Отметим, что кусающиеся игроки в мировом футболе не в диковинку. Достаточно вспомнить знаменитого форварда «Барселоны» и сборной Уругвая Луиса Суареса, который в матче ЧМ-2014 укусил итальянского защитника Джорджо Кьеллини (кстати, СМИ уверяют, что от зубов уругвайца пострадало еще шесть футболистов).
По иронии судьбы, дисквалифицированный Габаррон — воспитанник «Барселоны» и даже провел за основной состав каталонцев один матч (в игре Лиги чемпионов против «Аякса» заменил Карлеса Пуйоля), после чего в 2015 году перебрался в «Лацио». Портал transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость футболиста в 6,5 млн евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что английский футболист, укусивший соперника за пенис, дисквалифицирован на пять лет.
Фото Twitter ФК «Лацио»10
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