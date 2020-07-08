26.82 / 27.06 30.02 / 30.49
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Суд не отпустил скандального застройщика Микитася под домашний арест

20:38 8 июля 2020
микитась

Бывший глава «Укрбуда» Максим Микитась, которого взяли под стражу в рамках дела о злоупотреблениях с недвижимостью, не отпущен под домашний арест. Такое решение принял 8 июля Высший антикорррупционный суд.

Защитники Микитася ходатайствовали, чтобы их клиента отпустили из СИЗО под залог 100 млн гривен. Адвокаты ссылались, что у подзащитного есть нетрудоспособные члены семьи, которые нуждаются в опеке. Суд сообщил, что отклонил инициативу защитников.

Бывший глава компании-застройщика подозревается в нарушениях при выделении квартир Нацгвардии Украины. Микитась стал подозреваемым по статье о соучастии в присвоении/растрате имущества.

По версии следствия, на территории бывшей воинской части застройщик должен был возвести жилой комплекс, а Нацгвардия — получить там 50 квартир и 30 паркомест. Позднее стороны заключили новое соглашение, по которому Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева.

Микитась находился под домашним арестом, но 2 июня суд неожиданно пересмотрел решение и разрешил взять подследственного под стражу.

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов

"Это будет сенсация": адвокат Ефремова уверен в оправдательном приговоре

Под Полтавой от «ДАФа» на полном ходу оторвалась цистерна с газом: впечатляющее видео

Под Полтавой от грузовика на полном ходу оторвалась цистерна с газом: впечатляющее видео

Офицер ГРУ задержан в Киеве

Спец по заказным убийствам: задержанный в Киеве офицер российской разведки воевал в Ираке и Сирии

пляж

Наиболее пострадали Киев и Чернигов: стало известно, как глобальное потепление ударило по Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер