Суд не отпустил скандального застройщика Микитася под домашний арест

Происшествия

Бывший глава «Укрбуда» Максим Микитась, которого взяли под стражу в рамках дела о злоупотреблениях с недвижимостью, не отпущен под домашний арест. Такое решение принял 8 июля Высший антикорррупционный суд.

Защитники Микитася ходатайствовали, чтобы их клиента отпустили из СИЗО под залог 100 млн гривен. Адвокаты ссылались, что у подзащитного есть нетрудоспособные члены семьи, которые нуждаются в опеке. Суд сообщил, что отклонил инициативу защитников.

Бывший глава компании-застройщика подозревается в нарушениях при выделении квартир Нацгвардии Украины. Микитась стал подозреваемым по статье о соучастии в присвоении/растрате имущества.

По версии следствия, на территории бывшей воинской части застройщик должен был возвести жилой комплекс, а Нацгвардия — получить там 50 квартир и 30 паркомест. Позднее стороны заключили новое соглашение, по которому Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева.

Микитась находился под домашним арестом, но 2 июня суд неожиданно пересмотрел решение и разрешил взять подследственного под стражу.

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