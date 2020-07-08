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Происшествия

24 дома сгорели полностью, еще 35 — частично: спасатели отбили у огня село Смоляниново под Северодонецком

21:49 8 июля 2020
смоляниново

Пожарным удалось ликвидировать масштабный пожар в селе Смоляниново под Северодонецком. С 6 июня огнем были охвачены леса возле сел Осколоновка, Капитаново и Вороново и жилые дома в Смоляниново. Пламя распространилось на 5 тысяч гектаров территории.

В селе после пожара подсчитали убытки. Огнем были уничтожены 24 жилых дома и повреждены еще 35. Кроме того, выгорели 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро». «В границах населенного пункта пожар полностью ликвидирован. Все дома, которые горели, потушены. Уже нет риска, что огонь может перекинуться», — рассказал сельской голова Смоляниново Руслан Лысаков в комментарии РБК-Украина.

смоляниново

По последним данным, в зоне пожара погибли пятеро человек: 63-летний житель Смоляниново, двое пенсионеров на трассе из села, мужчина, пытавшийся уехать из поселке Волчье и еще один пострадавший в Новоайдарской больнице получивший ожоги 80% тела.

30 человек из Смоляниново и окрестностей были госпитализированы (13 взрослых и 17 детей). Сейчас в Новоайдарской больнице остаются четверо взрослых и четверо детей, надышавшихся и отравившихся продуктами горения. Семерых пациентов перевели в больницу в Северодонецке, остальных выписали на амбулаторное лечение.

Напомним, в полиции назвали три версии возникновения пожара. Проверяется и теория о том, что лес загорелся из-за обстрела с оккупированной территории.

8 июля было объявлено, на какие компенсации могут рассчитывать граждане, лишившиеся домов.

Фото lg.dsns.gov.ua, policeLG/Facebook

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