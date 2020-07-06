9 июля 2020

Как и чему бы ни учили мы наших детей, никакие слова не смогут убедить их в чём-либо больше, чем наши поступки. Можно долго и часто рассказывать им правильные вещи о том, как следует поступать в том или ином случае. Можно ярко и убедительно приводить им примеры из собственной жизни или из жизни известных людей, но если, не замечая того, мы через минуту продемонстрируем им на деле, насколько наши слова способны отличаться от наших поступков, веры этим словам больше не будет. Никогда. Как бы нам потом ни хотелось всё исправить.

Во время одной из поездок в Южную Корею довелось мне с коллегами-редакторами несколько дней провести в постоянных перелётах из города в город. Причём, летали мы на большом и комфортном вертолёте. Слушать немолодого уже, но весьма словоохотливого гида, сопровождавшего нас в поездке, было одно удовольствие. Рассказывая о необычных местах, над которыми мы пролетали, он умудрялся выдавать такой массив интересной информации, что мы порой просто не поспевали за ним записывать. К тому же, поражало его умение в обычное повествование вставлять какие-то легенды, истории или даже случаи из собственной жизни.

Когда мы пролетали над высокими горами, поросшими густым зелёным лесом, кто-то из нас обратил внимание на необычные лужайки, то тут, то там жёлтыми пятнами бросавшиеся в глаза на чуть ли не заоблачных вершинах гор. Гид, тщательно подбирая слова, попытался нам объяснить, что это такая традиция — поскольку свободной земли в стране очень мало и вся она используется максимально рационально, то многие корейские семьи захоронения для своих близких устраивают в таких горных местах, добираться куда, кстати, можно только на вертолётах. Пока мы с трудом представляли себе всю эту процедуру, гид рассказал нам притчу, известную ему с детства. Так сказать, к слову.

В одной корейской семье единственный сын, воспитывавшийся горячо любившими его родителями и стареньким дедушкой, однажды стал невольным свидетелем такого разговора. Мама мальчика, собирая посуду после ужина, с горечью сказала мужу:

— Ну, ты же сам видишь, насколько беспомощным стал твой отец. Ему уже не то, что по хозяйству ничего поручить нельзя, так он даже за собой управиться не в состоянии… Возьми-ка ты, наверное, тележку и отвези его куда-нибудь повыше в горы. Помнишь, он ведь сам когда-то говорил, что хотел бы умереть в одиночестве в горном лесу.

Услышавший эти слова мальчик, нарушив установленный в семье порядок, обратился к отцу с просьбой:

— Только когда ты оставишь дедушку в лесу, не забудь привезти тележку домой.

— Это ещё зачем? — удивлённо спросил отец.

— Так ведь, когда вы с мамой состаритесь, тележка пригодится мне для того, чтобы и вас отвезти высоко в горы…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.