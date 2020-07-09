Жара ушла, но скоро вернется: синоптики рассказали о погоде до конца недели

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На большей части Украины до конца недели установится комфортная погода без осадков. Новой волны аномальной жары пока не ожидается — она придет с 14−15 июля. В западных областях продолжатся дожди.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, 9 июля ожидаются небольшие осадки в западных, северных и северо-восточных областях. Днем на большей части страны до +24 градусов, на юге и на востоке до +28.
10 июля дожди прекратятся и станет немного жарче — до +28 на западе и в центре, до +30 на юге.
11 июля в западные области снова придут дожди с грозами.
12 июля в западной части страны будет прохладно, продолжатся дожди. На остальной территории без осадков, до +33.
Напомним, народные синоптики составили прогноз на вторую декаду июля и ожидают, что она будет дождливой. Об этом в статье «Дожди с грозами и аномальная жара: какой будет погода в Украине в ближайшие дни».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»46
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