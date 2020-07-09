Неизвестные привезли гробы и венки в поселок, где живет Смолий (фото)

Происшествия

Бывший глава Нацбанка Украины Яков Смолий, подавая в отставку, объяснял, что не может работать в условиях политического давления. В том, что такое давление действительно присутствует, скептики смогли убедиться 8 июля. У въезда в поселок, где живет Смолий, неизвестные расставили гробы и десяток похоронных венков. Чтобы жители не сомневались, кому адресована акция, рядом с похоронным реквизитом были размещены еще и плакаты против Смолия.

Сам Смолий на перфоманс отреагировал сдержанно. На своей странице в Twitter он опубликовал фото, но от комментариев отказался.

В Нацбанке пока не уверены, кого пытались запугать сценаристы акции: бывшего главу НБУ или того, кто придет ему на смену.

«Что мы можем вам сказать? Наша песня хороша, начинай сначала. Есть лишь один вопрос: когда гробы и венки появятся под стенами НБУ и под домом и.о. председателя Екатерины Рожковой? Завтра с утра? Или уже с понедельника… Вполне вероятно, что эта акция предназначена для нового главы (НБУ). Однако цель может быть совсем другой — запугивание, чтобы был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого «экшна», — говорят в НБУ.

Напомним, ранее бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева резко высказалась по поводу ухода Смолия из Нацбанка и последствий для Украины. В СБУ на это потребовали не сеять панику и не расшатывать ситуацию в стране.

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