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Мир

Пропагандистов не любят нигде: Литва запретила трансляцию телеканала RT

9:38 9 июля 2020
телеканал

C 9 июля в Литве запрещена трансляция пяти каналов, входящих в группу Russia Today. Неделей ранее такое же решение принято в Латвии. К странам, запретившим российскую пропаганду, может добавиться и Эстония.

Как сообщает литовское агентство delfi.lt, официальный Вильнюс сослался, что не может транслировать телеканалы, принадлежащие подсанкционному лицу. В данном случае речь идет о руководителе холдинга «Россия сегодня», известном кремлевском пропагандисте Дмитрии Киселеве. Он входит в число лиц, против которых введены санкции Евросоюза.

МИД Литвы призвал страны ЕС присоединяться к запрету Russia Today. В свою очередь, руководство кремлевского телеканала пытается привлечь на свою сторону ОБСЕ и его уполномоченного представителя по свободе слова.

Напомним, в Латвии запрет каналов группы RT также объяснили санкциями в отношении Киселева.

Как сообщали «ФАКТЫ», в США телеканалы Russia Today назвали распространителями фейковой информации.

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