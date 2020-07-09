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Мир

Морской пехотинец поймал ребенка, которого бросили с третьего этажа (видео)

11:19 9 июля 2020
Филип несет на руках мальчика

Бывший морской пехотинец Филип Блэнкс, который во время учебы в колледже играл в американский футбол, был провозглашен американскими СМИ героем. 28-летний парень, проживающий в городе Финикс в американском штате Аризона, услышал крики: «Пожар!» и выскочил из дома босиком. На балконе третьего этажа он увидел соседку с ребенком на руках. За их спинами бушевал огонь и на 30-летней матери уже горела одежда. Отчаявшись, женщина бросила трехлетнего сына вниз.

«Он крутился в воздухе, как пропеллер. Я сделал все, что мог. Его голова приземлилась точно на мой локоть… Это был инстинкт. Я особо не думал — просто отреагировал», — рассказал Блэнкс в интервью телеканалу ABC. Филипп сказал, что ему помогли его навыки принимающего в американском футболе. «Я умею ловить мяч», — сказал он.

Мать ребенка, которую звали Рэйчел Лонг, погибла в огне. Бросив с балкона сына Джемисона, она вернулась в горящую квартиру за дочерью Роксаной. Восьмилетней девочке удалось спастись, но она получила сильные ожоги и ей предстоит восемь операций. Оба ребенка сейчас находятся в больнице под присмотром их отца.

«Настоящая героиня — это мать. Она пожертвовала собой, чтобы спасти детей», — сказал Блэнкс.

Рэйчел Лонг. Фото Facebook

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае спасли малыша, который выпал с шестого этажа.

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