Мир

Родился в рубашке: в Китае спасли малыша, который выпал с шестого этажа (видео)

В Китае, в городе Чунцин очевидцы чудом спасли трехлетнего мальчика, который выпал с балкона на шестом этаже жилого дома. Он упал прямо на растянутое ими одеяло, передает новостное видеоагентство CCTV+.

Сообщается, что малыш висел, держась руками за край балкона, и пытался залезть обратно.

«Я подняла голову и увидела, что там болтается маленький ребенок. Моя первая реакция — найти что-нибудь, чтобы поймать его. Я думала о том, чтобы броситься туда и поймать его голыми руками, но это не сработало»,— рассказала сотрудница местной управляющей компании Чжу Янхуэй.

Очевидцы нашли большое одеяло, которое растянули сотрудники управляющей компании, медики и правоохранители. Затем они стали ждать неизбежного падения ребенка.

«Я был там в тот момент и помог натянуть одеяло. Через десять секунд мальчик упал. Все произошло так быстро»,— отметил Чжоу Сяобо, один из спасителей. Затем малыша отвезли в больницу, где врачи констатировали, что тот не пострадал.

Полиция установила, что происшествие случилось, когда мальчик остался дома один — его бабушка выходила за продуктами.

Агентство отмечает, что за последнее время в Китае произошло два похожих случая. Так, в мае в городе Кульджа (Инин) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе водитель, припарковавший машину у дома, поймал выпавшего из окна пятого этажа мальчика возрастом 2 года 7 месяцев. А в прошлом месяце в Иньцзян-Туцзя-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу сотрудник местного отдела электроснабжения с разбега поймал свалившегося с третьего этажа ребенка, тоже мальчика. В обоих инцидентах дети не получили серьезных травм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луцке 11-месячный малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже. Во время падения мальчик зацепился за металлический профиль балкона третьего этажа, что и предотвратило трагедию. Малыш висел на одной ручке на шнурке. Его увидела женщина, которая внизу кормила котов. Она начала кричать, на крик подбежали мужчины. Один стал на крышу, другой лег и они таким образом поймали ребенка.

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