- 15:12 50 лет назад экспедиция Тура Хейердала на папирусной лодке пересекла Атлантику: как это было
- 15:00 Бабченко объявили в России "террористом"
- 14:55 Мэр Сеула ушел из дома и был найден мертвым — СМИ
- 14:50 В Тернопольской области полицейские спасли от самосуда пьяного водителя, сбившего 8-летнего мальчика
- 14:42 MONATIK стал триумфатором премии YUNA: все победители
- 14:37 Известного "авторитета" по кличке "Дед" выдворили из Украины на 15 лет
- 14:18 Жителям горевшего села в Луганской области выплатят компенсации: названы суммы
- 14:16 На пляжах в Киеве нашли кишечную палочку: где лучше не купаться
- 13:51 В Украине закроют 8 колоний: что будет с заключенными и персоналом
- 13:44 Эвкалиптовое ожерелье: власти Индонезии изобрели способ профилактики коронавируса
- 13:35 "Жму руку. — Обнимаю": обнародована запись разговора якобы Путина и Порошенко (аудио)
- 13:15 Ермак мог подписать с Россией тайные соглашения, но не выполнил их, — Цыбулько
Бабченко объявили в России "террористом"
Известный журналист Аркадий Бабченко, уехавший из России в 2017 году и одно время жившего в Украине, отреагировал на сообщения о включении его в перечень «террористов и экстремистов».
Так, на сайте Росфинмониторинга его данные значатся под третьим номером в списке «российские физические лица». Всего в этом списке значатся 28 человек.
На эту новость Бабченко отреагировал в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские спецслужбы провели спецоперацию, в ходе которой инсценировали убийство Аркадия Бабаченко. Уже после того, как стало известно об инсценировке, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации начало расследование уголовного дела по факту его «убийства».75
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!