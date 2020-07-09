Бабченко объявили в России "террористом"

Мир

Известный журналист Аркадий Бабченко, уехавший из России в 2017 году и одно время жившего в Украине, отреагировал на сообщения о включении его в перечень «террористов и экстремистов».

Так, на сайте Росфинмониторинга его данные значатся под третьим номером в списке «российские физические лица». Всего в этом списке значатся 28 человек.

На эту новость Бабченко отреагировал в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские спецслужбы провели спецоперацию, в ходе которой инсценировали убийство Аркадия Бабаченко. Уже после того, как стало известно об инсценировке, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации начало расследование уголовного дела по факту его «убийства».

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