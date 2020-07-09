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Украинцам не нравятся иностранцы, работающие в органах власти и государственных компаниях, – соцопрос RTS
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду уверенно прошли бы четыре партии. При этом наибольшее количество голосов получила бы партия «Слуга народа» (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) — 27,1% поддержки. За ней следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович,) — 21,7%, «Европейская солидарность» (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) — 16,1% и «Батьківщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) — 7,6%. Об этом сообщил директор компании ООО «Роботизированные телесистемы» (RTS) Антон Соколов на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг, 9 июля, презентуя результаты социологических исследований.
Также, согласно полученным данным, в следующий состав Верховной Рады Украины может пройти «Партия Шария» — 4,7%. Рейтинг других политических партий распределился следующим образом: «Сила и честь» — 3,4%, Радикальная партия Олега Ляшко — 3,0%, «Голос» — 2,8%, «Гражданская позиция» — 2,0%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,2%, «Оппозиционный блок» — 1,1%, «Самопомощь» — 1,1%, «Свобода» — 0,9%, «Национальный корпус» — 0,7%, «За будущее» — 0,1%.
На вопрос о том является ли Украина, по мнению респондентов, по-настоящему независимым государством, 47,2% опрошенных заявили, что Украина таким государством не является, 35,5% ответили на вопрос положительно и 17,3% затруднились дать ответ на этот вопрос.
Также суммарно 54% опрошенных считают вредным приглашение иностранных граждан на работу в украинские органы власти и в руководство украинских государственных компаний («Укрзалізниця», «Нафтогаз» и др.). Полезными такие назначения считают 26,2% респондентов, еще 19,8% затруднились с оценкой.
Опрос общественного мнения проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews) 4−8 июля 2020 года. Для получения репрезентативной выборки было опрошены люди возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность — 3000 респондентов. Статистическая погрешность: +/- 2,5%.
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