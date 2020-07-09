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Бизнесвумен Русалина заявила, что ее партнер Петренко признался в причастности к заказным делам против нее

16:19 9 июля 2020
Русалина
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Николай Петренко, с которым долгие годы вела бизнес меценатка Людмила Русалина, признался в своей причастности к заказным уголовным делам против женщины. Об этом 9 июля во время круглого стола на тему «Бизнес под прицелом: почему украинскому бизнесу все чаще угрожает опасность?», который состоялся в пресс-центре «Стоп коррупции», заявила сама Русалина.

«Месяц назад после моей пресс-конференции мой партнер Николай Петренко в присутствии моего адвоката Елены Фроловой поздно вечером сообщил, что за заказными делами стоит он. Что у него есть ручной карманный следователь, который полностью выполняет его распоряжения. В присутствии моего адвоката с требованием подписать он передал документы, которыми меня полностью устраняют из моего бизнеса. И сказал, что если я их подпишу, то его следователь закроет уголовные дела и все будет хорошо», — рассказала она.

Русалина добавила, что травля посредством угроз и заказных уголовных дел с целью завладения ее бизнесом продолжается уже четвертый год.

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