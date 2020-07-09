“Укрзалізниця” подставила министра Криклия, провалив запуск частной тяги, — СМИ

Политика

«Укрзалізниця» своими действиями затягивает реализацию экспериментального проекта и делает все, чтобы он не начался или его реализация не была успешной. Тем самым УЗ подставляет министра инфраструктуры Владислава Криклия относительно запуска частной тяги на железной дороге. Об этом говорится в материале 112.ua.

«Уже почти год прошел с момента принятия решения на самом высоком уровне государства о введении частной тяги для перевозки грузов железнодорожным транспортом. Выполнение этой задачи было возложено на министра инфраструктуры Владислава Криклия и „Укрзалізницю“. Прошел год, а частные локомотивы так и не поехали по путям УЗ с грузовыми поездами», — отмечается в статье.

По словам автора материала, экспериментальный проект по допуску частных локомотивов был поддержан Министерством инфраструктуры: «Проект должен был реализовываться при полной поддержке и при содействии „Укрзалізниці“. Однако, не желая нарушать свое монопольное положение, УЗ начала саботировать и замедлять реализацию проекта — сначала предоставила Министерству инфраструктуры предложения к процедуре согласования допуска частных локомотивов, содержащих обязательное согласование участков с УЗ и жесткие условия к заявителям, что существенно затрудняло заявителю успешное прохождение процедуры».

Как следствие, отмечается в материале, процесс рассмотрения заявок потенциальных участников утонул в трясине бюрократических процедур и заседаний специально созданной комиссии Министерства инфраструктуры, в которую включены три представителя УЗ, а рассмотрение заявлений осуществляется месяцами и значительная их часть возвращается по формальным причинам. Пока ни одного решения о допуске частных локомотивов так и не принято.

«Технологический процесс перевозки грузов частными локомотивами не отработан, и пока не ясно, когда и как частный локомотив сможет везти грузы по железнодорожному пути „Укрзалізниці“. В этом вопросе УЗ максимально затягивает процесс. Только недавно создана рабочая группа для решения этого важного вопроса, и собирается она очень редко. А без единой технологии взаимодействия между УЗ и владельцем частного локомотива дальнейшее движение будет невозможно», — говорится в статье.

Автор отмечает, что нерешенным остается вопрос тарифа на перевозку грузов частными локомотивами. Действующими приказами Министерства инфраструктуры установлены неравные тарифные условия. Фактически, частный локомотив считается грузом на своих осях, за перевозку которого нужно заплатить в три раза дороже, чем за локомотив «Укрзалізниці» (коэффициент составляет 3,722).

«Реализация участия в экспериментальном проекте должна осуществляться на основании договора о допуске частных локомотивов, который будет заключен между „Укрзалізницей“ и владельцем частного локомотива. УЗ должна была подготовить соответствующий договор о допуске частных локомотивов, однако подставила ведомство Криклия, и договор только разрабатывается специалистами УЗ, которые не очень спешат с его подготовкой», — считает автор материала.

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