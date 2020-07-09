Происшествия

ЧП в Николаеве: вину за саморазведение моста через Ингул возложили на дорожных рабочих (фото, видео)

Наиболее вероятной причиной самопроизвольного разведения Ингульского моста в Николаеве стало нарушение технологии ремонта дорожного покрытия, в том числе снятие слоя асфальта. Об этом заявил директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев.

По словам чиновника, на КП «ЭЛУ автодорог», которое отвечает за мосты в городе, было проведено служебное расследование. Также проведен ряд экспертиз. Хотя окончательных выводов пока нет, с 90% вероятностью можно сказать, что самопроизвольное разведение произошло из-за того, что асфальтовое покрытие было снято, но при этом не была добавлена нагрузка для разводной части. При нагрузке менее 10 тонн возможен отрыв разводной части от проезжей.

На видео запечатлен момент, когда мост начал «саморазводиться».

Кроме того, была поднята информация о причинах двух инцидентов прошлых лет с этим мостом. В 2015 году стыки на нем заасфальтировали так, что разводка стала невозможной.

А в 1995 году произошла трагедия. Автор этих строк в составе съемочной группы выезжал на это ДТП. Ранним утром разводная часть самопроизвольно поднялась на полметра. В приподнятую конструкцию врезался автобус, в него — легковой автомобиль и вдобавок — патрульная милицейская машина. Из зажатой с двух сторон легковушки выпала пожилая пассажирка и погибла.

Николаевцы в социальных сетях отмечают, что хотя на этот раз жертв и пострадавших нет, этот мост срочно нужно ремонтировать и обезопасить.

Напомним, недавно в Николаевской области под грузовиком обрушился мост.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об обрушении моста под Никополем Днепропетровской области. Мост не выдержал веса перегруженной фуры.

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