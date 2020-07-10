Первые в истории: 60 лет назад сборная СССР победила на ЧЕ по футболу (фото, видео)

Спорт

Ровно 60 лет назад, 10 июля 1960 года, сборная СССР в финальном матче дебютного чемпионата Европы по футболу обыграла команду Югославии и стала первым в истории чемпионом Старого Света. Впоследствии советская сборная трижды доходила до финала (в 1964-м в Испании, в 1972-м в Бельгии и в 1988-м в ФРГ), но еще раз поднять над головой вожделенный трофей так и не смогла.

«Футбол значительно изменился за последние шесть десятилетий. Тем не менее, легенды всегда будут оставаться легендами! Такие игроки, как Лев Яшин и Виктор Понедельник, — знаковые люди не только для советского футбола. Они сыграли свою роль в истории УЕФА. Они были частью сборной Советского Союза, которая триумфально стала первой командой, поднявшей над головой трофей Анри Делоне в Париже. Это произошло ровно 60 лет назад.

Я еще не родился, когда состоялся этот матч. Но я с детства развивал свой интерес к футболу, и узнал, как эта великая советская команда победила Югославию в финале. В те дни Словения была частью Югославии. Не было стыдно проиграть такой прославленной сборной, которая одержала победу над Югославией и на Олимпиаде-1956 в Мельбурне, завоевав золотые медали. Это был действительно золотой период для советского футбола.

Жаль, что мы не можем отпраздновать 60-летие триумфа советской сборной на Евро, который должен был проходить этим летом. Но память о победе команды Советского Союза, в составе которой было большое количество российских игроков, будет жить долго. И мы с нетерпением ждем следующего лета, когда сможем вспомнить это достижение на Евро-2020", — приводит слова президента УЕФА Александера Чеферина сайт Sport24.

Отметим, что в составе советской сборной на триумфальном Евро-1960 был и один украинец — представитель киевского «Динамо» Юрий Войнов, который отыграл оба матча 1/8 финала против Венгрии, а затем и провел полные поединки финального турнира — полуфинал с Чехословакией и финал с Югославией.

Сборная СССР с Кубком Европы. Юрий Войнов третий справа в верхнем ряду

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