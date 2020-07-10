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- 16:07 Художница ZINAIDA представила клип «Купалочка» тандема «ВВ» & Божичі feat. Нина Матвиенко
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Художница ZINAIDA представила клип «Купалочка» тандема «ВВ» & Божичі feat. Нина Матвиенко
Известная украинская художница ZINAIDA, которая работает в смежных медиа: видеоинсталляция, перформанс, кино и декоративно-прикладное искусство, выступила сценографом и режиссером нового клипа «Купалочка» тандема «ВВ» & Божичі feat. Нина Матвиенко. Об этом информирует официальный сайт художницы.
10 ююня, группа «Вопли Видоплясова», Нина Матвиенко feat. «Божичі» представили новый клип «Купалочка», при создании которого украинская художница ZINAIDA (ранее известная как Зинаида Лихачева) выступила в качестве директора и главного режиссера.
Песня «Купалочка» является негласным гимном всеукраинского музыкального фестиваля «Страна Грез», которую уже 15 лет в тандеме исполняют знаменитая группа «ВВ» во главе с Олегом Скрипкой и заслуженная артистка Украины Нина Матвиенко.
Первой поделилась своими впечатлениями от работы художница ZINAIDA: «Если вы еще не смотрели — сделайте это прямо сейчас! Удивительно органичный симбиоз драйвового звука от современной рок-группы Олега Скрипки с вечнославным наследием сакрального мелоса украинской народной музыки от Нины Матвиенко, Сусаны Карпенко и «Божичей».
Также художница — режиссер поблагодарила профессиональную команду, с которой ей пришлось работать: «Я рада, что как художник и режиссер клипа стала участником этого чуда вместе с моей командой настоящих профессионалов: Сергеем Михальчуком, Юрием Радковским и Викторией Зубенко. Мы вложили в этот наш творческий плод душу свою в совокупности со всеми своими знаниями о глубокой палитре красок и самобытной культурной эстетике украинских народных традиций и обрядов».
Как директор клипа ZINAIDA отмечает, что удивительно довольна результатом труда и призывает всех оценить клип «Купалочка»:
«Там все настоящее, лирическое и мощное. Работа удалась. Смотрите, слушайте, наслаждайтесь!», — резюмирует она.
* ZINAIDA — украинская художница, работающая в смежных медиа: видео-инсталляция, перформанс, кино, декоративно-прикладное искусство. Сочетая в своей практике перформанс, живопись, фотографию, скульптуру, видео и другие виды прикладного искусства с народным творчеством, ZINAIDA создает масштабные инсталляции, апеллирует к социокультурным универсалиям и архетипам. Принимала участие в проектах Marina Abramovich: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралия). С 2014 года является членрм Национального союза художников Украины.
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