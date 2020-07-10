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Политика

Мирные переговоры должны быть в пользу Украины, — Игорь Палица

18:38 10 июля 2020
Игорь Палица
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Необходимо отказаться от тайных договоренностей, переговорный процесс по событиям на Донбассе должен быть прозрачным и понятным для граждан. Об этом 9 июля заявил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1 + 1».

«Я категорически против продолжения войны, я категорически против, чтобы гибли наши ребята, я категорически против агрессивных действий. Я за то, чтобы договариваться в пользу Украины, не отдавая ни клочка нашей земли. Но договариваться открыто!» — сказал Игорь Палица.

Политик считает, что, пока в Офисе президента будет кулуарщина, украинцы не будут знать правды ни о войне в Донбассе, ни о ситуации с Крымом, ни о настоящей экономической ситуации в стране.

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