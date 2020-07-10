- 18:38 Мирные переговоры должны быть в пользу Украины, — Игорь Палица
- 18:37 «Боремся за молодежь»: Зеленский подписал закон о льготном поступлении выпускников из ОРДЛО и Крыма в вузы Украины
- 18:32 Днепропетровская ОГА передала Ярославскому землю под строительство нового терминала аэропорта
- 18:28 Россия вводит новое обязательное требование для въезжающих в страну иностранцев
- 18:21 Эрдоган решил судьбу Айя-Софии: знаменитый музей стал действующей мечетью
- 18:04 Убытков на миллиарды: засуху в Одесской области признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня
- 18:01 В Закарпатье СБУ пресекла деятельность провенгерских агитаторов
- 17:54 Много раз в первый класс: украинцам могут разрешить получать среднее образование бесчисленное количество раз
- 17:20 "Нанотехнологии": сеть рассмешили крымские сосиски с бумагой
- 17:08 «Это удивительно, но немного страшно»: нейросеть научили копировать голос любого человека
- 17:01 Адвокатов по делу Ефремова могут лишить лицензии: в чем причина
- 16:59 Вспышка COVID-19 на предприятии по производству крабовых палочек под Одессой: полиция завела дело
Мирные переговоры должны быть в пользу Украины, — Игорь Палица
Необходимо отказаться от тайных договоренностей, переговорный процесс по событиям на Донбассе должен быть прозрачным и понятным для граждан. Об этом 9 июля заявил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1 + 1».
«Я категорически против продолжения войны, я категорически против, чтобы гибли наши ребята, я категорически против агрессивных действий. Я за то, чтобы договариваться в пользу Украины, не отдавая ни клочка нашей земли. Но договариваться открыто!» — сказал Игорь Палица.
Политик считает, что, пока в Офисе президента будет кулуарщина, украинцы не будут знать правды ни о войне в Донбассе, ни о ситуации с Крымом, ни о настоящей экономической ситуации в стране.17
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..