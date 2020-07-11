Происшествия

Всего трое суток понадобилось правоохранителям Полтавщины при поддержке оперативников департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, чтобы выйти на след и задержать разбойников, совершивших подрыв автомобиля «Газель» «Укрпочты» и завладевшего мешком с деньгами в сумме свыше 2,7 миллиона гривен.

В ГУНП в Полтавской области рассказали, что четверо задержанных — жители Полтавщины в возрасте от 30 до 40 лет, ранее не судимые. Одному из них надели наручники в Лубнах, а трем его подельникам — в Киеве.

На одном из неухоженных сельских подворий под Лубнами был обнаружен старый автомобиль ВАЗ-2108 светло-бежевого цвета, на котором грабители скрылись с места преступления. Он случайно попал на видеорегистратор авто, проезжавшего в тот момент по обычно пустынной дороге между селами Тишки и Жданы, где была подорвана «Газель». Внешний вид «восьмерки», правда, к тому времени злоумышленники успели несколько изменить: они избавились от особой приметы машины — правого переднего крыла черного цвета, заменив его на бежевый, и поменяли номера.

Сообщается также, что украденные деньги найдены.

Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников.

Пока же четверым задержанным объявлено о подозрении в: совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенного группой лиц; покушении на умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; присвоении огнестрельного оружия. Решается вопрос о мере пресечения. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет либо же пожизненное заключение.

По информации бывшего нардепа Игоря Мосийчука, уроженца Лубнов, «Газель» расстреляли 7 июля среди белого дня из гранатомета. На месте обнаружен тубус от РПГ. Ранее сообщалось, что в кабину автомобиля «Укрпочты» было заложено самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно.

А жители Тишков рассказывают, что взорванный автомобиль, на котором развозили людям пенсию и забирали из почтовых отделений деньги за оплату коммунальных платежей, ездил мимо их села по вторникам и пятницам в одно и то же время — между 8:00 и 9:00. То есть разбойникам не составляло труда проследить его маршрут.

Увы, состояние 59-летнего водителя почтового автомобиля остается тяжелым. По словам заведующего отделением анестезии и интенсивной терапии больницы Лубнов Александра Ткаченко, у потерпевшего контузия головного мозга, многочисленные осколочные ранения лица, шеи и правого плеча, разорвана барабанная перепонка. К сожалению, поврежденный глаз спасти не удалось. После операции мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сопровождавшая водителя женщина-охранник, 1971 года рождения, получила контузию и закрытую черепно-мозговую травму. Ее состояние не вызывает опасений.

«Вопрос: почему у всех банков бронированные автомобили, а у „Укрпочты“ — обыкновенные „Газели“? Очень жаль ребят, работающих на эту убогую государственную организацию. А полиции спасибо. Умеют иногда работать», — высказываются по этому поводу комментаторы в соцсетях.

— Сотрудники, перевозящие деньги, вооружены, проходят обучение по владению оружием, имеют бронежилеты, — рассказывал журналистам сразу после ЧП первый заместитель генерального директора «Укрпочты» Александр Перцовский.

По его словам, граждане, в связи с ограблением не дождавшиеся пенсионных выплат 7 июля, получили их на следующий день — на это были выделены дополнительные средства.

Напомним, ранее в Украине была обезврежена опасная банда, в течение нескольких лет грабившая инкассаторские автомобили. В общей сложности добычей преступников стали 15 миллионов гривен.

Фото и видео ГУ НП Украины в Полтавской области

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