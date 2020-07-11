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Происшествия

В Николаеве выстрелом в голову тяжело ранен руководитель областной организации «Свободы»

13:38 11 июля 2020
Демид Губский

Сегодня, 11 июня, в 7.45 в николаевскую больницу скорой помощи из собственного дома с травмой головы был доставлен активист общественной организации. Напомним, на днях в Одессе было совершено нападение на главу общественной правозащитной организации «Спільна мета» Владимира Савченко.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области, во время проведения операции медиками был установлен характер травмы — несквозное огнестрельное ранение в голову. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь. А следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Николаева устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как стало известно «ФАКТАМ», речь идет о 33-летнем главе Николаевской областной организации партии «Свобода» Демиде Губском (на фото). Пока не ясно, стрелял в него кто-то или речь идет о попытке самоубийства.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в своем офисе в Киеве был найден мертвым с огнестрельным ранением головы народный депутат Валерий Давиденко. Основная версия следствия — суицид.

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