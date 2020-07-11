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Боевики блокируют пропуск людей через линию разграничения: местные жители на коленях просят ОБСЕ о помощи (видео)
Боевики террористической «ДНР» неожиданно снова закрыли на въезд пункт пропуска «Еленовка». Люди, направлявшиеся на неподконтрольную Украине территорию, остались заблокированными в «серой» зоне. От отчаяния пенсионеры обратились к ОБСЕ: люди просили, чтобы наблюдатели вмешались, и граждане смогли покинуть опасную территорию.
Видео, как мирное население стало заложником ситуации и на коленях взывает о помощи, опубликовал Telegram-канал Украинский Диалог.
В понедельник, 13 июля, коридор через Еленовку боевики обещают снова открыть на въезд. Будет ли пункт пропуска работать на выезд из ОРДО, пока неизвестно.
Напомним, в ночь с 26 на 27 июня в «серой» зоне между КПВВ «Новотроицкое» и блокпостом «Еленовка» оказались заблокированными 35 человек. Боевики отказались пропускать этих граждан через свой блокпост.
Украинская сторона возобновила работу пункта пропуска «Новотроицкое» с 22 июня.72
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