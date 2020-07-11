- 19:54 Успел спасти двух бойцов: стали известны подробности боя, в котором погиб офицер 24-й бригады Тарас Матвеев
- 19:22 Коронавирус — это не фейк: заболевший врач из Закарпатья обратился к украинцам
- 19:09 «Заря» в Киеве обыграла «Колос» и вновь вышла на второе место: видеообзор матча
- 19:03 Ограбление автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине организовал напарник пострадавшего водителя
- 19:02 День апостолов Петра и Павла: традиции и приметы праздника
- 18:38 В Кирилловку на отдых: "пробка" из автомобилей растянулась на пять километров
- 18:02 Украинцы застряли в "Борисполе" из-за новых правил въезда в Хорватию
- 17:22 "Поражает уровень непрофессионализма": сотрудники СБУ устроили стрельбу на улице спального района Киева
- 16:37 Иск Гладковского и дампы Бигуса: эксперты уличили журналиста в манипуляциях с файлами
- 16:32 Число выздоровевших второй день превышает число заболевших: Зеленский похвалил украинцев
- 16:25 Похолодание уже подбирается с запада: синоптик предупредила о резкой перемене погоды
- 16:21 «Центрэнерго» начало покупать уголь по формуле «Роттердам+»
Успел спасти двух бойцов: стали известны подробности боя, в котором погиб офицер 24-й бригады Тарас Матвеев
Военнослужащий 24-й бригады ВСУ Тарас Матвеев, погибший на Донбассе 10 июля, в последние минуты жизни успел спасти двоих побратимов. Офицер вытащил двоих бойцов из разрушенного обстрелом блиндажа, но сам получил смертельное осколочное ранение.
Подробности вражеского минометного обстрела возле села Троицкое рассказали представители 24-й бригады имени им. короля Данила. «Позицию, которой командовал младший лейтенант Тарас Матвеев, атаковали оккупанты. Били из 120 мм минометов. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Блиндаж загорелся и частично обрушился. Тарас первым бросился на помощь побратимам, вытащил двоих своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса», — говорят в бригаде.
Тарасу Матвееву был 31 год. На фронт он пришел после того, как около года пробыл волонтером, а также основал «Поисковую инициативу Майдана». Весной 2015 года вступил в ряды «Карпатской Сечи», после участия в АТО стал депутатом Жидачевского райсовета (Львовская область), в 2019 году вернулся на военную службу, но уже в 24 ОМБр.
Командование части подало документы для посмертного присвоения офицеру Тарасу Матвееву звания Героя Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», 24-я бригада ВСУ была не единственной, кто понес потери в июле. 8.07.2020 погиб боец 30-й бригады Олег Шило.22
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Поражает уровень непрофессионализма": сотрудники СБУ устроили стрельбу на улице спального района Киева
Ограбление автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине организовал напарник пострадавшего водителя (фото, видео)
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»