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Происшествия

Под Киевом трагически погиб ветеран АТО с позывным "Гризли" (фото)

20:27 11 июля 2020
ветеран

Под Киевом 11 июля трагически погиб ветеран добровольческого медицинского батальона «Госпитальеры», участник АТО Олег Лозинский (позывной «Гризли»). По предварительным данным, Лозинский попал в ДТП и разбился на мотоцикле. Об этом рассказала бывшая командир «Госпитальеров», а сейчас народный депутат Яна Зинкевич.

«Человек с искренним большим сердцем, и хороший товарищ. Достойный боец и человек. Был бойцом нашего батальона в 14−15 гг, а после того отслужил в армии. К сожалению, тыл забирает многих из нас», — вспоминает основательница «Госпитальеров».

«Госпитальеры» пообещали оплатить похороны своего побратима. Время и место погребения пока не известно.

Напомним, в 2019 году из-за тяжелой болезни ушел из жизни известный участник АТО, военный капеллан и парамедик-доброволец «Госпитальеров» Сергей Мороз («Фрост»).

Фото Яна Зінкевич/Facebook

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