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День рыбака: смешные открытки и поздравления
День рыбака в Украине отмечают во второе воскресенье июля. В календаре профессиональный праздник появился в 1995 году и был обозначен как день работников рыбного хозяйства. Кроме украинского праздника рыбаков, существует и Всемирный День рыболовства, который отмечают 27 июня.
В этом году День рыбака приходится на 12 июля. «ФАКТЫ» собрали смешные открытки и поздравления в стихах, чтобы разослать друзьям и близким. Традиционно принято поздравлять не только рыболовов-профессионалов, но и тех, для кого рыбалка является страстью, хобби и важной частью жизни.
С Днем рыбака вас поздравляем!
Улова крупного желаем.
Пусть леска никогда не рвется,
А рыба пусть о лодку бьется.
Пусть щука будет только крупной,
А ветер будет лишь попутным.
Желаем снасти прочной вечно,
Чтоб жить рыбалкой бесконечно.
Удачного клева, большого улова,
Отличной погодки, спокойной реки.
Всех с днем рыбака! И без лишнего слова —
За вас и до дна пью сейчас, мужики!
Богат пускай будет улов,
И сети пусть твои не рвутся.
Здоровье, счастье и любовь
На твой крючок пусть попадутся.
Напомним, в Украине поставлено немало рыболовецких рекордов. Так, в Житомирской области рыбаки поймали сома длиной два метра и весом 44 килограмма. А на Волыни отец с сыном поймали 50-килограммового сома, в котором оказалось почти ведро раков.
Фото fresh-cards.ru, bipbap.ru, forumsmile.ru21
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