26.88 / 27.11 30.12 / 30.54
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День рыбака: смешные открытки и поздравления

21:55 11 июля 2020
рыбаки

День рыбака в Украине отмечают во второе воскресенье июля. В календаре профессиональный праздник появился в 1995 году и был обозначен как день работников рыбного хозяйства. Кроме украинского праздника рыбаков, существует и Всемирный День рыболовства, который отмечают 27 июня.

рыбаки

В этом году День рыбака приходится на 12 июля. «ФАКТЫ» собрали смешные открытки и поздравления в стихах, чтобы разослать друзьям и близким. Традиционно принято поздравлять не только рыболовов-профессионалов, но и тех, для кого рыбалка является страстью, хобби и важной частью жизни.

рыбаки

С Днем рыбака вас поздравляем!
Улова крупного желаем.
Пусть леска никогда не рвется,
А рыба пусть о лодку бьется.

рыбаки

Пусть щука будет только крупной,
А ветер будет лишь попутным.
Желаем снасти прочной вечно,
Чтоб жить рыбалкой бесконечно.

Удачного клева, большого улова,
Отличной погодки, спокойной реки.
Всех с днем рыбака! И без лишнего слова —
За вас и до дна пью сейчас, мужики!

рыбаки

Богат пускай будет улов,
И сети пусть твои не рвутся.
Здоровье, счастье и любовь
На твой крючок пусть попадутся.

рыбаки

Напомним, в Украине поставлено немало рыболовецких рекордов. Так, в Житомирской области рыбаки поймали сома длиной два метра и весом 44 килограмма. А на Волыни отец с сыном поймали 50-килограммового сома, в котором оказалось почти ведро раков.

Фото fresh-cards.ru, bipbap.ru, forumsmile.ru

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

врач

Коронавирус — это не фейк: заболевший врач из Закарпатья обратился к украинцам (видео)

матвеев тарас

Успел спасти двух бойцов: стали известны подробности боя, в котором погиб офицер 24-й бригады Тарас Матвеев

ветеран

Под Киевом трагически погиб ветеран АТО с позывным "Гризли" (фото)

арест

Ограбление автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине организовал напарник пострадавшего водителя (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер