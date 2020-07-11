День рыбака: смешные открытки и поздравления

Общество и люди

День рыбака в Украине отмечают во второе воскресенье июля. В календаре профессиональный праздник появился в 1995 году и был обозначен как день работников рыбного хозяйства. Кроме украинского праздника рыбаков, существует и Всемирный День рыболовства, который отмечают 27 июня.

В этом году День рыбака приходится на 12 июля. «ФАКТЫ» собрали смешные открытки и поздравления в стихах, чтобы разослать друзьям и близким. Традиционно принято поздравлять не только рыболовов-профессионалов, но и тех, для кого рыбалка является страстью, хобби и важной частью жизни.

С Днем рыбака вас поздравляем!

Улова крупного желаем.

Пусть леска никогда не рвется,

А рыба пусть о лодку бьется.

Пусть щука будет только крупной,

А ветер будет лишь попутным.

Желаем снасти прочной вечно,

Чтоб жить рыбалкой бесконечно.

Удачного клева, большого улова,

Отличной погодки, спокойной реки.

Всех с днем рыбака! И без лишнего слова —

За вас и до дна пью сейчас, мужики!

Богат пускай будет улов,

И сети пусть твои не рвутся.

Здоровье, счастье и любовь

На твой крючок пусть попадутся.





Напомним, в Украине поставлено немало рыболовецких рекордов. Так, в Житомирской области рыбаки поймали сома длиной два метра и весом 44 килограмма. А на Волыни отец с сыном поймали 50-килограммового сома, в котором оказалось почти ведро раков.

Фото fresh-cards.ru, bipbap.ru, forumsmile.ru

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter