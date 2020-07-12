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Под Львовом легковушка сбила велосипедиста и слетела с моста в реку: фото трагедии
В городе Червонограде Львовской области на дороге снова сбили велосипедиста. Мужчину не спасло даже то, что была середина дня, дорога была хорошо освещена, а на узком участке трассы велосипедист спешился и переместился на обочину. С политравмой и сотрясением мозга 48-летнего пострадавшего доставили в реанимацию. Двухколесный друг после аварии искорежен так, что ремонту не подлежит.
Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, судьба автомобиля, виновника ДТП, была еще трагичнее. Сбив мужчину с велосипедом, «ВАЗ» окончательно съехал с дороги, оказался на мосту и скатился оттуда в речку Солокию. У берега было неглубоко, пассажира авто удалось извлечь из машины. Глубокой раной головы сейчас занимаются нейрохирурги. Водитель автомобиля — 69-летний житель Червонограда — погиб на месте.
Полиция и спасатели сходятся во мнении, что водителю-пенсионеру стало плохо за рулем, и потому машина потеряла управление.
Напомним, в западной Украине из-за разбушевавшейся непогоды в реку упал автомобиль с людьми, мужчина-водитель и женщина-пассажирка погибли.
Фото varta1.com.ua
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