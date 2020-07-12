«Где Путин?»: с груди скандально известного танцора Полунина «исчезла» татуировка

Шоу-бизнес

Скандально известный артист балета Сергей Полунин, перешедший в российское гражданство и устроившийся на работу в оккупированном Севастополе, удивил своими новыми фото. С груди Полунина исчезло тату с Путиным, набитое в 2018 году.

Снимки артист опубликовал на странице в Instagram.

Подписчики поинтересовались, куда же делся рисунок-оберег, посвященный Путину. Пока Полунин не ответил, но прозвучала версия, что татуировка замаскирована под слоем косметики.

Напомним, в 2019 году Полунин сравнил Путина с «чистым потоком доброты» и выразил уверенность, что хозяин Кремля «остановит все войны». Артист балета призывал молиться за российского диктатора, чтобы защитить его от масонов. Панегирики не остались незамеченными, Полунину дали должность директора Академии хореографии в оккупированном Севастополе.

Фото poluninink/Instagram

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