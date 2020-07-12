Врач из США предупредил о третьей волне COVID-19

Мир

В США доктора видят предпосылки для третьей волны коронавирусной инфекции. По мнению Чада Крилича, главного врача медицинского центра округа Санома (Калифорния, США), мир еще далек от изобретения вакцины, а потому третьей волны пандемии не избежать.

«Это что-то вроде пьесы в трех актах, и сейчас мы на второй части. Будет третий акт. Когда мы увидим, что начались вирусные заболевания, мы сможем сказать, что это третья волна. Конечно, все будет зависеть от того, как мы будем вести себя в социуме, появится ли вакцина и тому подобное», — рассказал доктор Крилич в интервью Deutsche Welle.

По мнению доктора, научному миру еще очень далеко до создания вакцины против коронавируса, несмотря на некоторые бравурные заявления такого рода. «Мне кажется, это выдача желаемого за действительное. Много людей делают удивительные вещи. Есть прогресс, но по поводу [конкретной даты] никто ничего не может предположить», — заявил врач.

Доктор признался, что видит скрытые от обывателей последствия пандемии. Например, создаются предпосылки для заболеваний, не связанных с коронавирусом. «Пациенты не обращаются за помощью к врачу первичного звена и не ложатся в больницу. Они откладывают лечение, и это ведет к ухудшению здоровья. Мы видим данные, что люди боятся приходить (к врачу), и потому не уделяется должного внимания хроническим заболеваниям. Мы видим меньше скринингов по раку толстой кишки, раку молочной железы», — объяснил Крилич.

Напомним, ранее украинский врач-онколог, заразившийся коронавирусом, записал видео для скептиков о том, что COVID-19 — это не фейк, а смертельно опасное заболевание.

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