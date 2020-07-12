В Киеве зафиксировали новую вспышку COVID-19 в студенческом общежитии

Украина

В Киеве произошла новая вспышка заболеваемости COVID-19. На этот раз заболели иностранные студенты в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы Украины в Facebook.

«Всего в общежитии выявлены 5 больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще троих — в настоящее время неизвестно», — говорится в сообщении.

Установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13. Они должны будут соблюдать режим самоизоляции, однако местонахождение 6 из них сейчас неизвестно. Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.

Как писали «ФАКТЫ», два месяца назад в Киеве произошла вспышка коронавирусного заболевания в интернате. COVID-19 подтвердили у персонала и воспитанниц Дарницкого дома-интерната, где заболел 81 человек.

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