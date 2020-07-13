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«Я хочу растить своих детей, а не оказаться убийцей чужих», — Павел Тука о ДТП по вине пьяного водителя

Узнав о смертельном ДТП по вине пьяного водителя в Обуховском районе под Киевом, ветеран АТО Павел Тука на своей странице в Facebook решился рассказать, как сам недавно совершил ДТП, сев пьяным за руль. «Скоро суд, приду и признаю вину. Сотворил — отвечай», — пишет Павел Тука.

«На данный момент, этот будет самым трудным для меня постом, — пишет Павел Тука. — Сразу скажу, на написание его меня сподвигло сегодняшнее (12 июля. — Ред.) страшное ДТП, по вине бухого дятла, из-за которого погибли, как взрослые, так и дети.

Я пытался уснуть, долго думал писать или нет, но не могу промолчать.

Пусть я упаду в чьих-то глазах, но буду чист перед собой.

Я не пил более трех лет. Не пил абсолютно никакого алкоголя. Бросил по многим причинам: война, проблемы в семье, проблемы в делах, проблемы со здоровьем и т. д.

Два месяца назад я сорвался и выпил. Это был именно срыв, а не осознанное желание, потому что тот день, был один из нескольких, за последние месяцы, когда я не хотел жить.

И именно в тот день, спустя более трех лет, впервые в жизни я сел выпивший за руль.

Итог: ДТП. Пострадало только железо, все пассажиры Слава Богу целы. Я не быковал, папе не звонил, товарищам копам тоже, деньги никому не предлагал.

Задули, получил временные права и поехал на такси домой.

Так вот, увидев сегодняшнюю (12 июля. — Ред.) аварию, представил на месте того пьяного дятла — себя.

Стоит оно того? Риторический вопрос.

Для меня все ясно. Стыдно, тошно, противно. Особенно осознавая, что яма, в которой оказался, выкопана самим собой.

Скоро суд, приду и признаю вину. Сотворил — отвечай.

Пишу с одной надеждой, что хотя бы до одного из вас дойдет, что не надо так поступать. НЕ НАДО! Пусть в следующий раз, при желании сесть за руль бухим, перед глазами будут эти погибшие дети.

У меня история с алкоголем закончена.

Я хочу растить своих детей, а не оказаться убийцей чужих", — написал на своей странице в Facebook Павел Тука.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что водитель, устроивший жуткое ДТП под Киевом, оказался дважды судимым, в том числе и за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к смерти человека.

Фото из Facebook Павла Туки

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