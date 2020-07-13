Водолея ждут интересные знакомства, а Близнецы способны добиться успеха: гороскоп на неделю

Гороскоп

ОВЕН. Вероятнее всего, обстоятельства часто будут складываться не в вашу пользу. Постарайтесь занять выжидательную позицию и найти все же нужный момент для решения животрепещущего для вас вопроса. Сейчас велик риск пищевых отравлений, поэтому тщательно проверяйте качество употребляемых продуктов.

ТЕЛЕЦ. На первый план могут выйти дела, которые будут связаны с семьей и домом. На службе не исключены какие-то выяснения отношений. Для отстаивания своей правоты следует запастись довольно вескими аргументами.

БЛИЗНЕЦЫ. Гороскоп советует в этот период быть честными, в первую очередь, перед самим собой. Это позволит вам стать хозяином ситуации и поможет достигнуть успеха в намеченном деле. Выходные дни проведите в кругу семьи.

РАК. Происходящие события помогут понять, в каком направлении следует двигаться дальше, чтобы достигнуть желаемого результата. На профессиональном поприще следите за своей речью, чтобы не вывести начальство из себя.

ЛЕВ. Возникшие деловые проблемы старайтесь решить спокойно, обдуманно и без истерик. Тщательно проверяйте документы, которые намерены подписывать в этот период. Не забывайте о правилах гигиены — почаще мойте руки, чтобы не возникло никаких проблем со здоровьем.

ДЕВА. На службе от вас потребуются такие качества, как быстрота реакции, организаторские способности и повышенная работоспособность. Это неплохой период для экспериментов с имиджем.

ВЕСЫ. Несмотря на то, что настроение у вас будет абсолютно нерабочим, придется все же приложить усилия к решению возникших на профессиональном поприще проблем. В семейных отношениях все складывается гармонично и благополучно.

СКОРПИОН. Дела пойдут довольно успешно, вероятны даже крупные денежные поступления. Многие представители знака будут пользоваться успехом у лиц противоположного пола, так что не упустите свой шанс завести романтическое знакомство.

СТРЕЛЕЦ. Ваши усилия и старания будут отмечены и по достоинству вознаграждены. Но звезды предупреждают: иногда лучше оставить свое мнение при себе, чтобы не испортить отношения с окружающими. Покупка для семьи окажется весьма выгодной — приобретенная вещь прослужит вам долго.

КОЗЕРОГ. Ваши идеи и замыслы найдут поддержку у единомышленников, а деловые поездки окажутся результативными. Это благоприятный период для занятий спортом и избавления от вредных привычек.

ВОДОЛЕЙ. Вас ожидают интересные встречи и новые знакомства, возможно даже, романтического характера. Никому не позволяйте вмешиваться в вашу личную жизнь, и уж тем более не стоит следовать советам окружающих. Позаботьтесь о своем иммунитете, сейчас вы слишком уязвимы перед различными инфекциями.

РЫБЫ. Вероятно, кое-кто плетет вокруг вас интриги, поэтому будьте аккуратны и осторожны. Никому не рассказывайте о своих планах и намерениях. На амурном фронте возможны разногласия с любимым человеком, постарайтесь как можно быстрее найти пути примирения.

Лунный календарь на неделю от астролога Людмилы Булгаковой читайте здесь.

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