Гороскоп

За деньгами — глаз да глаз: гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака

Среда, 15 июля, — день характеризуется настойчивостью, усердием и материальной стабильностью. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака. Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля читайте здесь

ОВЕН

Представится шанс быстро решить вопросы в различных инстанциях, а также сделать нечто полезное не только для себя, но и для других.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь запрограммировать себя на позитивный лад — сегодня многое будет зависеть от вашего настроения. Желательно в этот день избегать большого скопления людей, воздержитесь от посещения общественных мест.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы прекрасно справитесь с решением организационных вопросов. Удастся наладить чужую работу, найти единомышленников или инвесторов для новых проектов. В семейных отношениях возможны разногласия с детьми.

РАК

Смотрите на жизнь проще — и люди потянутся к вам. Не следует указывать окружающим на их недостатки, ведь и вы не без грешка. Там, где дело касается денег, прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

ЛЕВ

День окажется весьма щедрым на приятные новости и позитивные эмоции. Не исключена встреча со старыми друзьями. В дальних поездках будьте аккуратны и осмотрительны.

ДЕВА

Серьезные трудности маловероятны, но настроение может испортиться из-за каких-то неприятных сюрпризов. Новые начинания окажутся успешными только в том случае, если возьметесь за дело с кем-то сообща.

ВЕСЫ

День сулит неплохие перспективы на служебном поприще, да и в личной жизни можете рассчитывать на положительные результаты. Правда, за деньгами сегодня нужен глаз да глаз.

СКОРПИОН

Неразбериха в личной жизни может негативно сказаться на делах служебных. Следует предпринять все попытки, чтобы избежать неприятностей.

СТРЕЛЕЦ

Перед вами будет открыто широкое поле для деятельности. Все возможности для налаживания полезных связей или проведения важных переговоров окажутся хороши. Сегодня неплохо было бы заняться укреплением здоровья.

КОЗЕРОГ

Для вас сейчас главное — говорить правду, какой бы горькой или некрасивой она ни была. Любые попытки скрыть ее могут негативно сказаться на вашем имидже.

ВОДОЛЕЙ

Не ищите в этот день легких путей, иначе они могут завести совсем не туда, куда бы вам хотелось. Во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом старайтесь придерживаться сбалансированной диеты.

РЫБЫ

Некоторые представители знака найдут достойное применение своим многочисленным талантам и способностям. Вам с легкостью удастся завоевать симпатии окружающих, благодаря чему сумеете добиться желаемого.

Хорошего вам дня!

Любовный гороскоп на весь июль для всех знаков зодиака для «ФАКТОВ» составил Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

11

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter