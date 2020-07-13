Бил жену и милиционеров: что известно о мужчине, устроившем нашумевшее смертельное ДТП под Киевом

Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла многодетная семья, уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. И практически во всех случаях он нарушал закон в состоянии опьянения. На сайте Судебной власти Украины он фигурирует во многих решениях административного и уголовного судопроизводства. Несмотря на то что в некоторых материалах суда мужчина числится уроженцем Киева, а в некоторых указывается, что он родился в Штоково-17 Приморского края РФ, нет сомнений, что все эти решения касаются одного и того же человека: 39-летнего киевлянина Антона Ж., периодически работающего грузчиком или подрабатывающего неофициально отца троих детей.

В 2007 году Антон Ж. решением Печерского суда Киева получил 4 года условно (с двухлетним испытательным сроком) за нанесение в центре столицы телесных повреждений милиционеру.

Страшная авария под Киевом

В сентябре 2010 года за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, Васильковский районный суд Киевской области приговорил Ж. к трём с половиной годам лишения свободы и на 3 года лишил его права управлять автомототранспортом.

В 2015 году суд легко «отмазал» Ж. от выплаты компенсации за ДТП страховой компании. Как оказалось, сначала Дарницкий суд Киева не внес в свои документы идентификационный код Ж., поэтому госисполнитель отказался открывать исполнительное производство. А когда страховщики обратились в Дарницкий же суд с просьбой исправить его ошибку, суд им отказал на том основании, что компенсировать затраты Ж. должен был в пользу ЗАО имярек. Но к тому моменту оно преобразовалось в некое ЧАО. А поскольку ЗАО не заявляло, что передает свои полномочия ЧАО, значит, заявитель никакого отношения к делу уже не имеет, решил судья Леонтюк.

В 2016 году Ж. был приговорен к общественным работам за мелкое хулиганство: нецензурно ругался в присутствии детей, цеплялся к гражданам, оскорблял их, разбил стекло в дверях торгового киоска и угрожал его сжечь. Но отрабатывать на благоустройстве района он впоследствии отказался, мотивировав это тем, что у него заболели жена и старшая дочь и ему нужно было присматривать за младшей дочерью. Поэтому общественные работы судья Набудович заменил штрафом в 1700 гривен.

Mercedes, которым управлял Антон Ж., слетел в кювет

В октябре 2018 года Ж. решением судьи Колесника был оштрафован на 170 гривен за домашнее насилие — нецензурные оскорбления жены.

В ноябре 2018 года судья Коляденко отказала в админнаказания Ж. по этой же статье, направив материалы в полицию с указанием проверить на наличие в них уголовного правонарушения: как указали свидетели, Ж. избивал свою жену и малолетнюю дочь. Похоже, в полиции дело продолжения не нашло.

В июне 2019 года судья Скуба, учтя чистосердечное раскаяние Ж., приговорил его к штрафу в 1700 гривен, а также возмещению потерпевшему материального и морального ущерба в сумме 23 700 гривен. Судя по материалам суда, грузчик Ж., у которого на иждивении находятся трое малолетних детей, познакомился с работником шиномонтажа и решил устроить с ним совместное распитие спиртных напитков. По пути в магазин Ж. поругался с несостояшимся собутыльником, сбил того с ног ударом в голову сзади и избил ногами, нанося удары по голове и туловищу. Многочисленные ушибы, гематомы, ссадины на голове, лице и сотрясение головного мозга эксперты определили как «легкие телесные повреждения».

Весной 2020 года Ж. был освобожден от ответственности за домашнее насилие: в январе от ругал, оскорблял жену и требовал у нее денег. Судья Колесник счел этот проступок малозначимым, учитывая личность нарушителя, ограничившись устным замечанием.

Похоже, кстати, что, кроме уголовного производства за ДТП, в котором погибла почти вся семья, в отношении Антона Ж. будет открыто еще одно. Как оказалось, Mercedes, на котором Ж. совершил ДТП, он угнал у проживающей в Козине женщины, нанявшей его на работу по двору — буквально за несколько минут до ДТП. По некоторым данным, Ж. хотел «по-быстрому» смотаться в магазин и обратно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что высокопоставленный полицейский следователь спровоцировал ДТП, в котором фура разорвала легковушку.

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