Илон Маск избивал Эмбер Херд: на суде по делу Джонни Деппа всплыли скандальные детали (фото)

Мир

В Лондоне вторую неделю продолжается скандальный процесс с участием целого ряда голливудских звезд во главе с Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. 57-летний актер судится с британской газетой The Sun, которая в разгар его развода опубликовала серию статей, посвященных частной жизни звезды «Пиратов Карибского моря». Депп утверждает, что в этих публикациях издание подавало информацию предвзято, не проверяя ее и полагаясь только на слова Херд, которая умышленно его оклеветала, обвинив в регулярных избиениях и издевательствах. В результате такого освещения бракоразводного процесса репутация актера была запятнана, его карьера испорчена, и он сам оказался на грани финансового краха.

Депп выступает в Высоком суде Лондона в качестве истца. Ответчиком является The Sun. Херд приглашена в качестве свидетеля адвокатами газеты во главе с Сашей Васс. Кроме того, суду предстоит заслушать еще несколько знаменитостей. Например, ожидается выступление актрисы Вайноны Райдер, с которой у Деппа был роман. Они вместе снимались в фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990 год). Уже были зачитаны показания американской актрисы Эллен Баркин, игравшей с Джонни в картине «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998 год). В защиту Деппа выступит французская актриса и певица Ванесса Паради, с которой он прожил 14 лет и расстался после знакомства с Эмбер Херд, ставшей его партнершей по фильму «Ромовый дневник» (2011 год). Приглашен в качестве свидетеля также близкий друг Джонни, британский актер Пол Беттани («Мстители», «Железный человек»). А вот дочь Деппа и Паради Лили-Роуз пока что выступать в суде отказалась.

Джонни Депп

Вайнона Райдер 13 июля сообщила, что в Лондон прилететь не сможет. Она будет давать показания по видеосвязи 15 июля. Актриса прислала заявление, в котором дала понять, в каком ключе будет говорить. Вряд ли это понравится Херд и адвокатам The Sun.

«Мы были парой с Джонни Деппом на протяжении четырех лет. Я во всем полагалась на него как на своего лучшего друга. Он стал для меня таким же близким человеком, как члены моей семьи», — написала Райдер.

Джонни Депп и Вайнона Райдер

«Безусловно я не присутствовала при всех инцидентах, которые упоминаются в связи с его браком с Эмбер, но, основываясь на моем опыте, который сильно отличался, я была совершенно шокирована, растеряна и расстроена, когда услышала обвинения, выдвинутые против него. Утверждение, что он является невероятно жестоким человеком, совершенно противоречит тому Джонни, которого я знала и любила. Эти обвинения не укладываются у меня в голове», — заявила Вайнона.

Эмбер Херд пользуется поддержкой многих известных женщин. В их число входят знаменитая актриса Кейт Бланшетт, певица Кайли Миноуг, шотландская аристократка, юрист, баронесса Хелена Энн Кеннеди и многие другие. На всех судебных заседаниях Эмбер сопровождает ее родная сестра Уитни, которая, кстати, утверждает, что была свидетельницей рукоприкладства со стороны Деппа. В субботу, 11 июля, все эти женщины устроили вечеринку в Лондоне, чтобы морально поддержать Эмбер.

Эмбер Херд

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска Джонни Деппа 7 июля. Последующие четыре дня процесс оставался в центре пристального внимания мировой прессы. В первой публикации «ФАКТЫ» напомнили о том, в чем обвиняла Херд мужа, когда подала на развод. Именно эти случаи были описаны в статьях The Sun. Поэтому их так разбирают по косточкам адвокаты обеих сторон.

Пока выступал только Депп. Он подробно рассказал о своей жизни с Херд и сделал ряд громких заявлений. Саша Васс выбрала следующую стратегию — она стремится доказать суду, что Джонни на протяжении многих лет употребляет наркотики и алкоголь, вследствие чего не контролирует свое поведение. Якобы он страдает вспышками гнева, а протрезвев, ничего не помнит и категорически отрицает то, что сделал или сказал. Депп, отвечая на вопросы Васс и судьи, подтвердил, что употребляет различные наркотики с детства. Он также согласен с тем, что пьет вино и другой алкоголь. При этом актер утверждает, что полностью контролирует свои действия, проблем с внезапными вспышками гнева у него не было и нет, а главное — он никогда в жизни не поднял руку ни на одну женщину. Поэтому все обвинения Херд в его адрес являются хорошо спланированной ложью.

Об этом «ФАКТЫ» подробно рассказывали в предыдущих публикациях о судебном процессе в Лондоне. Сегодня речь пойдет о том, что Джонни Депп сообщил о своих друзьях.

Одним из них был культовый американский писатель и журналист Хантер С. Томпсон. Джонни снялся в двух фильмах, поставленных по его книгам — «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Ромовый дневник». Когда Томпсон скончался в 2005 году, Депп организовал для него необычные похороны. Хантер хотел, чтобы его прах был развеян по ветру. В суде Джонни заявил, что заплатил 5 миллионов долларов за то, чтобы кремированными останками Томпсона зарядили пушку и выстрелили ими в небо.

Услышав сумму, судья Никол не поверил и переспросил: «Вы сказали 5 миллионов долларов? Повторите, пожалуйста». Депп повторил и добавил: «Хантер Томпсон был не просто моим другом. Он — мой идол. Он объяснил нам те блага, которые есть в психоделических наркотиках».

Депп рассказал также, что употреблял наркотики не только с Томпсоном, но и с другими своими друзьями. Например, с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Когда адвокат Саша Васс попросила Джонни уточнить, как часто он и Мэнсон делали это, актер ответил коротко: «Раза два, возможно». Тогда Васс сообщила суду, что однажды истец и его друг Мэрилин Мэнсон привезли вместе дочь Деппа Лили-Роуз в школу. При этом они прямо в машине курили марихуану и громко обсуждали, что перейдут к другим наркотикам после того, как отправят девочку на занятия.

«Вы считаете, что вели себя как ответственный отец?» — спросила адвокат. «Да», — невозмутимо ответил Джонни и добавил, что сам дал Лили-Роуз попробовать марихуану, когда ей было 13 лет.

Депп также назвал своим близким другом Кита Ричардса из Rolling Stones. «Я считают Кита Ричардса одним из лучших рок-гитаристов в истории. Лично для меня он лучший. И он является образцом подражания, да, именно так», — сказал Джонни. И подтвердил, что они вместе тоже употребляли наркотики.

Васс стала подробно расспрашивать Деппа об актере Ривере Фениксе. Он скончался 31 октября 1993 года в возрасте 23 лет от передозировки наркотиков. «Это произошло в принадлежавшем вам клубе в Лос-Анджелесе, не так ли?» — спросила адвокат.

«У входа в Viper Room, на тротуаре. Если быть точнее», — ответил Депп. «Но наркотики он употреблял в вашем клубе?» — уточнила Васс.

«Да, он был там не один, а с компанией. И они начали еще в отеле, насколько мне известно. В Viper Room ему стало плохо. Ривера бросило в пот, и он вышел на улицу. А там сразу потерял сознание», — сказал Депп.

«Наркотики он получал от вас?» — спросила Васс. «Нет, я не торгую наркотиками, если вы об этом. У Ривера и его друзей они были. Мне очень жаль, что с ним такое произошло. В память о Фениксе я потом каждый год закрывал клуб 31 октября», — ответил Джонни.

«Вы утверждаете, что никогда не снабжали своих друзей наркотиками?» — спросила адвокат.

«Я утверждаю, что никогда не продавал друзьям или кому-либо наркотики. Но я мог поделиться тем, что у меня было, со своими друзьями. Иногда мы употребляли их вместе, иногда я отправлял их», — сказал Депп.

«Как, например, Полу Беттани? Вы снабжали его кокаином», — заявила Васс. «Полу я бы дал все, о чем бы он меня не попросил. Когда ему было плохо, он просил меня о наркотиках. И он получал их», — сказал Джонни. «Кокаин?» — уточнила адвокат. «Да, мадам», — ответил Депп.

«Похоже, вас всегда окружали люди, которые не могли вам отказать ни в чем, а вы не могли отказать им», — заявила Васс. Адвокат решила зачитать суду несколько сообщений, отправленных Деппом Беттани.

Пол Беттани

В одной из переписок Джонни обсуждает с Полом, что было бы здорово купить для Эмбер ручного бобра. «Тогда мы смогли бы снять на видео, как я брею бобра Эмбер Херд и выпустить клип под названием Johnny Depp shaves Amber Heard's Beaver», — написал Депп. На жаргоне слово Beaver означает женский лобок.

«Вам не кажется, что неуважительно по отношении к вашей жене обсуждать подобные вещи с друзьями?» — спросила Васс.

«Это была шутка. Признаю, не очень неудачная и скабрезная», — ответил Депп.

Но адвокат на этом не закончила. Она привела фрагмент другой переписки между Джонни и Полом. В ней Депп заявляет, что ненавидит жену, считает ее «бесполезным сосудом для спермы» и мечтает о том, чтобы сжечь Эмбер. «А потом я трахну ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она на самом деле мертва», — написал Джонни.

Спустя некоторое время Беттани ответил другу: «Не уверен, что нам следует сжечь Эмбер. Она радует глаз и довольно приятна в общении. Предлагаю поступить по-английски и устроить ей испытание утопленницы. Есть мысли? У вас же есть бассейн».

Комментируя эту переписку, Депп заявил, что считал и продолжает считать Эмбер Херд ведьмой. Нельзя его слова воспринимать буквально. Тогда она вывела его из себя в очередной раз, и это стало причиной подобных глупостей. «Пол знал о наших ссорах и их причинах. Он знал все детали и поддерживал меня. Херд его не любила», — добавил Джонни.

Васс предположила, что Эмбер была против встреч Деппа с Беттани, потому что хотела помочь мужу избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. «Она пыталась поддержать вас в вашем стремлении оставаться трезвым», — заявила адвокат.

Это, по словам Херд, была типичная картина

«Весьма спорное заявление, мадам! — отреагировал Депп. — Трудно назвать поддержкой, когда в присутствии человека, который хочет отказаться от алкоголя, ежедневно пьют», — заявил актер. Джонни утверждает, что Эмбер выпивала две, а то и три бутылки вина в день. Она таким образом издевалась над ним, прекрасно зная, что врачи выписали ему специальные таблетки. «Несколько раз было такое, что она прятала от меня эти препараты. Я умолял ее дать мне их, потому что должен был принимать по часам. А она смеялась мне в лицо. Она шантажировала меня. Да, я заявляю это совершенно серьезно. Мисс Херд снимала меня на видео и записывала наши ссоры. При этом она не раз заявляла мне, что придаст их огласке, если я не буду делать то, что ей нравится, что она хочет», — заявил Депп.

Васс в ответ заявила, что это актер постоянно угрожал и оказывал психологическое давление на жену. Зная, как Эмбер любит своих йоркширских терьеров, Джонни много раз обещал засунуть их в микроволновку.

Эмбер со своим терьером

Адвокат дала суду послушать аудиозапись, на которой Депп жутко воет как животное, дразня и пугая собачек супруги. «Это была наша семейная шутка. Мисс Херд это даже нравилось. Про микроволновку я тоже шутил», — заявил актер.

Тогда Васс привела показания Натана Холмса, ассистента Деппа, и сестры Эмбер — Уитни. Они рассказали, как однажды один из терьеров испортил марихуану, которую принесли Джонни. Тогда актер, находясь на заднем сиденье в машине, схватил собачку, открыл окно и высунул руку с Пистолем (кличка терьера) наружу. Депп заявил, что выбросит его. «Вы считаете, что это тоже смешно?» — спросила адвокат.

«Нет, мадам, я не думаю, что подобное издевательство над маленьким беззащитным песиком, который весит не больше трех фунтов, это забавно. Но я не делал этого. Это была одна из наших шуток. Все это обсуждалось только на словах», — ответил Джонни.

Васс утверждает, приводя свидетельства Эмбер Херд, ее нескольких подруг, а также ее сестры Уитни, что Депп постоянно избивал жену, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков. Он мог выпить пинту виски и «убрать четыре дорожки кокаина» после этого. «Это был его стандартный ланч», — заявила в своих показаниях Херд и предоставила фотографию в качестве доказательства. На снимке видны бутылка виски, кокаин и коробочка с изображением черепа и костей и буквами J.D., в которой, по словам Эмбер, Депп хранит наркотики. Самого актера на фото нет.

Джонни настаивает на том, что подлинными причинами их постоянных ссор были ни его привычки и неспособность контролировать себя, а неверность мисс Херд. Он утверждает, что жена изменяла ему с актером и режиссером Джеймсом Франко, а также с миллиардером Илоном Маском. Адвокаты Деппа представили суду доказательства. Это показания нескольких свидетелей и видеозаписи, подтверждающие, что Маск несколько раз ночевал в доме Деппа, когда актер уезжал на съемки.

Что касается Франко, то, по словам Джонни, Эмбер в самом начале их знакомства рассказала ему, как Джеймс домогался ее, когда они вместе снимались в фильме «Ананасовый экспресс». «Она изобразила себя жертвой. И я ей поверил», — заявил Депп. Но потом он узнал, что на самом деле у Херд и Франко был роман, и они сохраняли эти отношения некоторое время после ее замужества.

Отношениям Херд и Маска было посвящено почти все заседание 10 июля. Закончить выяснение деталей не успели и перенесли этот вопрос на 13 июля. И тут все услышали новую сенсацию!

Суду была представлен переписка Деппа с Кристианом Карино, бывшим бойфрендом Леди Гаги. По словам Джонни, Карино хотел стать его новым агентом. Депп полагал, что Кристиан может помочь ему навредить Эмбер, которая жаждала получить главную женскую роль в фильме «Аквамен». Джонни разозлился, потому что узнал о ее романе с Илоном Маском.

Текст сообщений изобилует нецензурными выражениями.

«Она просто выпрашивает, чтобы ее унизили. И она это получит. Мне понадобятся твои сообщения о Сан-Франциско, брат… Мне даже просить об это неприятно… Но она сосала извращенный ч… этого Моллюска (так Депп называет Маска. — Ред.). И он предоставил ей этих гребаных адвокатов», — написал Депп. В следующем сообщении он еще более несдержан: «Я покажу ему такое, что он никогда не видел, например, обратную стороны его ч…, когда я отрежу его».

Маск и Херд утверждают, что их отношения начались через месяц после того, как Эмбер развелась с Джонни. Однако есть свидетели, которые в своих показаниях сообщили, что видели Илона в пентхаусе Деппа в Лос-Анджелесе в 2016 году. Эти же свидетели — бывшие члены обслуживающего персонала жилого комплекса, в котором находятся данные апартаменты, Алехандро Ромеро и Тринити Эспарса — прислали Высокому суду Лондона свои показания, записанные на видео.

Эмбер Херд в лифте

Они утверждают, что на лице Эмбер Херд не было синяков или каких-либо еще следов насилия 21 мая, в день, когда, как она утверждает, Джонни в очередной раз избил ее и бросил ей в голову мобильный телефон, как «заправский бейсбольный питчер».

Более того, мисс Тринити Эспарса, которая владела фирмой, оказывавшей услуги консьержей, утверждает, что видела мисс Херд каждый день на протяжении всей следующей недели. Эмбер была без макияжа. Никаких синяков или ссадин на лице у нее не было. Затем, 27 мая, у нее появилась ссадина под правым глазом и синяки.

Далее 4 июня, спустя две недели как Депп выехал из пентхауса и больше там не появлялся, Эспарса заметила новую ссадину на левой щеке мисс Херд и еще две у нее на шее. «Они были очень похожи на следы пальцев», — заявила свидетельница. Она точно знает, что все те дни мистера Деппа не было не только в Лос-Анджелесе, но и в стране. Когда адвокат актера спросил ее, с кем в этот период регулярно пересекалась мисс Херд, Эспарса коротко ответила: «Илон Маск». «Виделась ли мисс Херд с кем-то еще?» — уточнил адвокат. «Нет», — сказала свидетельница.

Адам Уолдман, адвокат Деппа, подвел итог: «Мисс Херд утверждает, что Джонни Депп подбил ей правый глаз, попав в него брошенным телефоном. Однако никаких следов на ее лице после той ссоры не осталось. Спустя две недели они появились. Но мистера Деппа не было все это время в стране. У мисс Херд также появились другие следы насилия. Ее явно кто-то душил. Кроме того, у нее была перебинтована рука. На протяжении этих двух недель в пентхаусе, в котором она жила, появлялся только один человек — Илон Маск!»

Эту информацию подтвердил также Алехандро Ромеро, который работал тогда охранником. Он заявил, что Маск появлялся в пентхаусе «несколько раз за неделю». Он приходил поздно вечером, обычно в 23:00. Ромеро ни разу не видел, когда уходил гость мисс Херд. Охранники менялись в 01:00. Следовательно, до этого времени Маск точно оставался в апартаментах.

Фото Daily Mail



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