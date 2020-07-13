ЦИК Польши назвал нового президента страны

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В понедельник, 13 июля, Центральная избирательная комиссия Польши объявила официальные результаты второго тура президентских выборов, который состоялся накануне. Проголосовали 68,2% избирателей, что является самой высокой явкой в истории страны. Действующий президент Анджей Дуда переизбран на второй пятилетний срок. Он набрал 51,2% голосов. За его соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 48,8% поляков. Местные СМИ отмечают, что это самый незначительный разрыв в истории президентских выборов в Польше со времени падения коммунистического режима в 1989 году.

Первый тур состоялся 28 июня. В нем участвовали 11 кандидатов.

Дуда и Тшасковский ровесники — им по 48 лет. Но президент исповедует консервативные взгляды, а мэр Варшавы — известный либерал. Поэтому нынешние выборы были противостоянием двух идеологий. Победили консерваторы, которые придерживаются традиционных семейных и религиозных ценностей.

Кроме того, эти выборы стали также отражением раскола польского общества и по другому признаку. Дуду поддержали поляки, которые выступают реформы, проводимые правящей партией «Закон и справедливость», лидером которой является Ярослав Качиньский. За пять лет своего президентства Дуда всего один раз наложил вето на принятый Сеймом закон. Это было в 2017 году. Закон урезал права местных органов власти.

Зато он всецело поддержал законы, подвергшиеся резкой критике со стороны Евросоюза. В первую очередь это касается проводимой правящей партией судебной реформы. С 2015 года у ЕС постоянно возникают вопросы и претензии к Варшаве. Еврокомиссия вместе с правозащитниками и польской оппозицией считает, что «Закон и порядок» стремится полностью подчинить судебную систему, что является грубым нарушением принципа верховенства закона.

В апреле 2020 года Еврокомиссия подала уже четвертую жалобу на Польшу в Европейский суд. В июне этот судебный орган вынес решение по предыдущей жалобе. Он признал, что принятые в Польше законы ограничивают независимость судей.

В ходе предвыборной кампании перед первым туром Дуда подлил масла в огонь, заявив, что «идеология ЛГБТ хуже коммунистической», потому что она более разрушительна для общества. Он выступил как защитник «христианских ценностей», но еще больше настроил против себя либералов.

Тшасковский свою политическую карьеру начинал как один из основателей партии «Гражданская платформа». Занимал пост министра в правительстве, сформированном этой политической силой. Затем стал депутатом Сейма, после чего прошел в Европарламент. Мэром польской столицы избрался уже позже.

Он обещал в случае победы блокировать любые новые законы, ущемляющие независимость судейства и прессы и активнее сотрудничать с ЕС. Поэтому его поражение в Брюсселе рассматривается как серьезную неудачу. На карту поставлены будущие отношения между ЕС и Польшей.

Победа Дуды еще сильнее укрепила позиции «Закона и справедливости». Фактически у консервативной партии руки развязаны на три ближайших года — до следующих парламентских выборов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по данным экзитполов Анджей Дуда победил во втором туре с минимальным перевесом.

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