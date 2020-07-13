Мир

Перестрелка на границе Армении и Азербайджана: появилась реакция ЕС, Турции и РФ

В понедельник, 13 июля, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание правительства, посвященное перестрелке, которая произошла накануне на границе с Азербайджаном. Он назвал инцидент провокацией, ответственность за которую в полной мере несет Баку. «Армения не оставит эти действия без ответа», — подчеркнул Пашинян.

После заседания правительства пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что в перестрелке, которая произошла 12 июля, со стороны Армении потерь нет. «ВС Армении полностью контролируют ситуацию… Азербайджан постоянно обостряет ситуацию на границе», — указала она.

Ранее Степанян сообщила, что днем 12 июля военнослужащие Азербайджана сначала предприняли попытку нарушения границы на автомобиле УАЗ, а затем попытались захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.

У Министерства обороны Азербайджана другая версия инцидента, согласно которой вооруженные силы Армении на участке Товузского района границы границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Последовал вынужденный ответ. В ходе перестрелок погибло четверо азербайджанских военнослужащих.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что перестрелка 12 июля на границе является «очередной провокацией армянской стороны», ответственность за которую несет военно-политическое руководство Армении.

Обострение на границе между двумя бывшими советскими республиками вызвало немедленную реакцию в мире. Спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что ЕС обеспокоен этим инцидентом. Брюссель призывает Армению и Азербайджан «проявить сдержанность ради урегулирования этого конфликта». Он рекомендовал обеим странам «использовать все каналы связи — прямые и через сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Турция традиционно поддержала Азербайджан. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 13 июля призвал Армению опомниться. «Армения пытается отвлечь внимание мировой общественности от факта оккупации азербайджанских земель и создать новые зоны напряженности», — заявил он в эфире турецкого телеканала TRT Haber.

МИД Россия в официальном заявлении назвал недопустимой дальнейшую эскалацию конфликта на границе между Арменией и Азербайджаном. Москва призвала обе стороны придерживаться режима прекращения огня.

Обсудить ситуацию намерен Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В настоящее время он проводит дополнительные консультации со всеми государствами, являющимися членами ОДКБ.

Армения и Азербайджан уже 30 лет находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее этого спорного региона. Конфликт начался в давно, поскольку в Нагорном Карабахе, относившемся в советские времена к Азербайджану, проживали преимущественно армяне. После распада СССР местные жители отказались подчиняться Баку. Азербайджан утратил контроль над спорным районом. Там была создана Нагорно-Карабахская Республика, но международное сообщество отказывается ее признать. По данным 2015 года здесь проживает около 150 тысяч человек.

Переговорный процесс по мирному урегулирования конфликта идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Самым существенным обострением на границе между Арменией и Азербайджаном за последние годы стал вооруженный инцидент в апреле 2016 года. Тогда стороны использовали артиллерию и авиацию. Погибли 33 человека.

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