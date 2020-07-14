Происшествия

Винницкий городской суд взял под стражу гражданина Австрии и его супругу, которым инкриминируют изготовление и распространение порноматериалов с участием детей. Кроме того, суд назначил мужчине и женщине солидный денежный залог.

— 35-летний гражданин Австрии около трех лет назад приехал в Винницу. Тут женился на местной жительнице. На родине он уже ранее был судим за мошенничество и сбыт наркотиков. По предварительным данным следствия, в арендованном частном доме недалеко от Винницы они и открыли студию. Под вывеской дома детской моды и модельного агентства она работала около трех лет… На основании оперативной информации, а также мониторинга сайтов и социальных сетей сотрудники оперативных подразделений Национальной полиции заподозрили супружескою пару в возможной преступной деятельности. На основании этого в марте этого года было открыто уголовное производство, — рассказал «ФАКТАМ» начальник управления прокуратуры Винницкой области Сергей Гупяк. — С марта до начала июля включительно продолжались следственные действия и мероприятия. Разработкой занимались оперативники областного управления по борьбе с торговлей людьми, сотрудники противодействия киберпреступности, следователи под нашим процессуальным руководством.

В результате супружескую пару задержали на горячем. Как раз наступил подходящий момент. Тогда в «студии» они проводили «работу» на специальных сайтах в режиме онлайн по размещению «продукта» их преступной деятельности… Мы изъяли компьютеры, ноутбуки, планшеты, фотоаппаратуру, другие важные вещественные доказательства. Были сотни гегабайт фотографий и видеофайлов. Все папки с фото и видео четко пронумерованы и подписаны. И среди тысяч фотографий и видеороликах были и такие, где дети одеты в уж очень откровенную одежду или в откровенных позах. Эксперты уже сделали выводы, что некоторые файлы содержат признаки порнографии… Но сами подозреваемые пока что от каких-либо показаний категорически отказываются.

— Семья приглашала детей сняться в фотосессиях и видеороликах. К сожалению, дети и их родители не подозревали никакого подвоха или злого умысла… Дети в основном из Винницы, — рассказал «ФАКТАМ» начальник областного главка полиции Винницкой области Иван Ищенко. — Подозреваемые сбывали откровенные фото и видео с несовершеннолетними моделями за рубеж без какого-либо согласия их родителей. За это и получали гонорары в криптовалюте, которую потом конвертировали в деньги. Сейчас оперативники и следователи устанавливают масштабы их деятельности.

Следствие ходатайствовало перед судом о взятии супружеской пары под стражу на 60 суток без права внесения денежного залога. Но судья Винницкого городского суда назначил мужчине 60 дней ареста с возможностью внесения залога в сумме 300 необлагаемых минимумов. Это около 659 тысяч гривен. Женщину арестовали на 60 суток с залогом около трех миллионов гривен.

Соседи супружеской пары не могут поверить в то, что происходило за забором особняка. Говорят, думали, там действительно модельное агентство или швейный цех детской одежды…

В свою очередь, адвокаты супругов не верят в их виновность:

— Да, мой подзащитный помогал жене в швейном бизнесе, знал, что дети занимаются в модельном агентстве. Но он не знал о каких-то противозаконных действиях, — объяснил «ФАКТАМ» адвокат супруга Александр Присяжнюк. — Мой подзащитный сейчас за решеткой. У него нет такой суммы, чтобы внести залог.

— Фотосессия в любом агентстве моделей предполагает съемки в купальных костюмах. Да, в суде моя подзащитная частично признала свою вину. Но назначение такого денежного залога — это просто эмоции судьи, которые недопустимы при объективном и непредвзятом рассмотрении любого дела. Тем более, когда вина человека еще не доказана, — аргументировала «ФАКТАМ» и адвокат жены Оксана Маркова. — Внести такую сумму в наше время людям без особого достатка просто невозможно… Мы в любом случае будем обязательно обжаловать это решение в апелляционном порядке!

Тем временем в прокуратуре допускают, что потерпевших может быть очень много… Просто не все могут вслух сказать об этом по вполне понятным причинам.

— Возможно, к следственным и оперативным действиям подключатся и правоохранители других государств, «Интерпол» уже работает над этим. Следствие продолжается. Мы просим граждан, кому что-то дополнительно известно о преступном бизнесе, потерпевших и так далее обязательно обращаться к нам, — сказал Сергей Гупяк. — Наша электронная почта: [email protected], [email protected], номер телефона: (0432) — 67 — 22 — 06;

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Днепре разоблачили музруководителя детского художественного коллектива, склонявшего воспитанников к интиму и распространявшего детское порно.

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Фото: отдел коммуникаций Винницкой областной полиции

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