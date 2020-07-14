Бигусгейт: журналиста уличили в новой лжи и манипуляциях

Украина

Скандал вокруг руководителя Bihus.Info, автора и ведущего программы антикоррупционных расследований «Наші гроші» Дениса Бигуса, набирает обороты.

На прошлой неделе Подольский районный суд Киева признал недостоверной озвученную в резонансном сюжете Bihus.Info информацию о причастности сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к коррупции в оборонке. Денис Бигус и его адвокаты публично заявили о своем намерении обжаловать это решение суда, при этом вновь распространив недостоверную информацию. Об этом в Facebook сообщил адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец.

«После проигрыша в суде один из ответчиков (Денис Бигус) и представители ответчиков по делу сделали ряд заявлений, которые не соответствуют действительности», — написал он.

Так, в своем видеоролике от 09.07.2020 Бигус заявил: «Гладковский требовал опровергнуть всё, весь эфир. То есть вообще всё, что в нем сказано, включая то, что меня зовут Денис Бигус. А это неопровержимый, как по мне, факт. И, несмотря на абсурдность, суд этот иск удовлетворил».

С подобным же заявлением выступили и юристы Бигуса, заявив в Facebook, что суд признал всю информацию, которая была в видеосюжете о коррупции в оборонке, недостоверной. Они утверждали, что резолютивная часть решения противоречит разъяснениям Верховного суда Украины, здравому смыслу и материальному праву.

Однако, как отмечает адвокат Гладковского, такие заявления — ложь и манипуляция.

«Предметом иска было исследование информации об отношении Игоря Гладковского к ООО „Оптимумспецдеталь“ и схемам хищения миллионов в обороне, российской контрабанде и отмыванию денег. Именно эта информация и была признана судом недостоверной и такой, которая нарушает права истца», — написал Руслан Волынец. В подтверждение своих слов адвокат предоставил фрагмент текста решения суда.

В том же ролике Денис Бигус утверждал, что якобы случайно нашел в интернете сайт, на котором была выложена вся та же информация о телефонных переписках, которая легла в основу его сюжета. Однако вскоре выяснилось, что сам сайт был создан всего за несколько часов до того, как о нем рассказал Бигус, а достоверность размещенной там информации вызывает сомнения у специалистов по кибербезопасности. В итоге, под давлением Facebook-сообщества, сам Бигус признал свою причастность к созданию этого сайта и то, что информацию на нем специально редактировали.

Массовую негативную реакцию пользователей соцсетей на использование Bihus.Info непроверенных данных при подготовке своих сюжетов и манипулирование информацией сам Денис Бигус назвал хейт-штормом и апокалипсисом.

Напомним, что неприятие и критика соцсетями способов подачи информации журналистами Bihus.Info уже приводили раннее к удалению Денисом Бигусом своих видео и принесению им извинений.

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