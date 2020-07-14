Мир

В 49 лет умер экс-ведущий «Разрушителей легенд»

В возрасте 49 лет скоропостижно скончался Грант Имахара — бывший ведущий популярной телепередачи «Разрушители легенд» (MythBusters), выходившей на телеканале Discovery с 2003 по 2016 год. Как сообщает издание Hollywood Reporter, причиной смерти Имхары стала аневризма мозга.

«Он был важной частью семьи Discovery и замечательным человеком», — заявили представители телеканала.

До прихода на телевидение Имахара, электроинженер по образованию, работал в Lucasfilm THX и в Industrial Light and Magic. Он участвовал в работе над фильмами «Парк Юрского периода», «Звездные войны», «Матрица», «Терминатор 3: Восстание машин», «Ван Хелсинг».

Имахара, американец японского происхождения, присоединился к команде «Разрушителей легенд» в 2005 году и покинул проект в 2014-м. Он разрабатывал роботов и занимался электроникой, необходимой для проверки мифов.

В 2016 году он вместе с другими бывшими ведущими шоу запустил «Проект Белый кролик» на Netflix.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что знаменитая гонщица и ведущая телешоу «Разрушители легенд» погибла при попытке установить рекорд скорости.

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