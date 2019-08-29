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Знаменитая гонщица и ведущая телешоу «Разрушители легенд» погибла при попытке установить рекорд скорости (фото)

8:18 29 августа 2019 187
Джесси Комбс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Знаменитая гонщица, автомеханик и ведущая популярного телешоу «Разрушители легенд» (MythBusters) на телеканале Discovery Джесси Комбс погибла в автокатастрофе. 39-летняя Джесси, которую называли «самой быстрой в мире женщиной на четырех колесах», пыталась побить свой собственный рекорд скорости по суше на реактивном автомобиле в пустыне Алворда в американском штате Орегон. Комбс планировала разогнаться до 824 километров в час (ее предыдущее достижение — 777 километров в час). Однако попытка закончилась трагедией. Детали произошедшего пока не приводятся.
В заявлении семьи Джесси говорится, что она мечтала стать самой быстрой женщиной на Земле и «покинула эту землю быстрее, чем любая другая женщина в истории».

Помимо программы «Разрушители легенд» (выходившей в эфир с 2003 по 2016 год, Комбс присоединилась к ней в 2009 году) Джесси, выпускница Вайомингского технологического института по специальности «послеаварийный ремонт и отделка автомобилей», также сотрудничала с шоу «Xtreme 4×4», а также «Крутой тюнинг».

Ранее, как писали «ФАКТЫ» в авиакатастрофе погиб знаменитый британский композитор Джонатан Голдштейн с женой-саксофонисткой и маленьким ребенком.

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