«Кто провел в Раду свадебных фотографов? Просто оглянитесь вокруг», — Борис Филатов

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«Если хочешь заглянуть в бездну, попробуй покопаться в мозгах рядового избирателя», — пишет мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook, рассказывая о том, как иногда инкогнито общается с людьми.

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