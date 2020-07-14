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«Кто провел в Раду свадебных фотографов? Просто оглянитесь вокруг», — Борис Филатов
«Если хочешь заглянуть в бездну, попробуй покопаться в мозгах рядового избирателя», — пишет мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook, рассказывая о том, как иногда инкогнито общается с людьми.
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