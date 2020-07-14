«Президент не должен стыдливо молчать, когда враг убивает его соотечественников», — Юрий Бутусов

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В понедельник, 13 июля, на Донбассе во время эвакуации погибших бойцов ВСУ с поля боя были убиты двое украинских военных, один из которых — медик. Тем, что главнокомандующий никак не отреагировал на это нападение, совершенное в нарушение всех договоренностей, возмущен журналист Юрий Бутусов. На своей странице в соцсети он написал, что «президент должен исполнять свой долг и давать публичные оценки ситуации, а не стыдливо молчать, когда враг убивает его соотечественников».

«Президент и Главнокомандующий никак не отреагировал на нападение на украинских воинов под Горловкой. Вот как это объяснить? Как молчать? Чего стоит дипломатия, если президент не реагирует на такое очередное нарушение всех договоренностей? Где логика, господин президент, вы кого боитесь? Разозлить кого-то или проявить уважение к погибшим и дать оценку агрессору? Вы собираетесь выполнять служебные обязанности?

Война идет больше года при новом президенте и пять лет — при прошлом президенте. И будет идти еще. Потому что так хочет Путин, и он видит нашу слабость, видит, как боятся дать ему отпор, видит, как дают усиливаться Медведчуку. Так чего молчать? Президент должен исполнять свой долг и давать публичные оценки ситуации, а не стыдливо молчать, когда враг убивает его подчиненных, его соотечественников.

У Украины есть только один путь обрести свободу — не выпросить ее у кого-то молчанием, а добыть в борьбе. И если надо воевать — значит, надо воевать. Надо делать, а не прятаться", — написал Бутусов в Facebook.

Ранее дипломат и журналист Бачо Корчилава на своей странице в соцсети отметил, что украинцам придется научиться жить с войной, которая является для Кремля мощным рычагом давления на «строптивых соседей».

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