Мир

Несколько дней подряд по всему Хабаровскому краю проходят массовые протесты в поддержку местного губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля и отправили спецрейсом в Москву. Там было принято решение об аресте. Фургала обвиняют в причастности к организации убийств нескольких бизнесменов на Дальнем Востоке, которые были совершены в 2004—2005 годах. Он свою вину категорически отрицает.

Митинги прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Николаевске-на-Амуре. Даже в деревнях люди вышли, чтобы поддержать губернатора. Только в Хабаровске каждый из четырех митингов собрал по 50−60 тысяч человек. В Москве заявляют, что эти акции протеста кем-то проплачены. Федеральные телеканалы рассказывают в новостях, какой негодяй этот Сергей Фургал.

А вот жители Хабаровского края с этим не согласны. Они утверждают, что вышли на улицы по собственной воле. Даже плакаты рисовали или печатали сами, никто им их не выдавал и не инструктировал, что делать и что кричать. Лейтмотив акций протеста, которые стали самыми крупными в России за последние пару лет, звучит так: «Москва, уходи!». Люди возмущены тем, что федеральные власти бесцеремонно расправились с губернатором, который пользуется популярностью, даже любовью в своем крае.

Интересно, что Фургал никогда не имел больших политических амбиций. На выборах 2018 года его расценивали как технического кандидата. Кремль делал ставку на претендента от «Единой России» Вячеслава Шпорта, но народ, устав от лицемерия федеральных властей, неожиданно проголосовал за Фургала. А тот оказался на редкость хорошим хозяйственником и успел за два года сделать немало хорошего для жителей края. Теперь, защищая его, благодарные избиратели говорят: «Да, Фургал не идеален. Да, возможно, он тот еще сукин сын, но он наш сукин сын!»

Известный политолог Федор Крашенинников считает, что Кремль стремится теперь грубо исправить ошибку, допущенную в 2018 году. «Губернатор в системе Путина должен быть непопулярным серым чиновником. А Фургал нравился — в этом его преступление. На новом избирательном цикле Путину такие не нужны, ему нужны винтики. Это также сигнал другим губернаторам», — заявил он.

У немецкого политолога Фабиана Буркхардта, который считается одним из лучших специалистов по странам Восточной Европы в Германии, иное мнение. Он уверен, что Фургал попал под каток Кремля вовсе не из-за своего еще недоказанного криминального прошлого. Его победа в 2018 году тоже не является главной причиной ареста, который нельзя рассматривать и как месть Путина за недостаточно триумфальные результаты недавнего голосования по правкам к конституции, полученные в Хабаровском крае.

Буркхардт обращает внимание на неожиданную резкую реакцию Владимира Жириновского, который после задержания Фургала пригрозил сложением полномочий депутатов и губернаторов от ЛДПР. «Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране… Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к „Лефортово“ и стоять там, пока не освободят Фургала!» — заявил российский политик.

Фургал победил на выборах губернатора как кандидат от ЛДПР. Эта партия является доминирующей в Хабаровском крае. У ее представителей абсолютное большинство во всех местных органах власти. Похоже, именно это пугает Москву. «Я думаю, что Кремль попытается с корнем вырвать ЛДПР из Хабаровского края», — считает Буркхардт.

С немецким политологом согласен профессор Высшей школы экономики России Николай Петров. «То, что происходит сегодня в Хабаровском крае, теперь важно не только с точки зрения контроля над регионом, это имеет большое значение и для страны в целом. Ясно, что в такой ситуации Кремль не может пойти на попятную. Выхода без потерь для Кремля уже нет… Кремль попытается продемонстрировать, что именно он — хозяин в доме», — заявил Петров.

Все эксперты сходятся в одном — даже если сейчас протесты в Хабаровском крае сойдут на нет, этот регион снова громко напомнит о себе Москве в следующем году, когда состоятся выборы в Государственную думу.

Ранее о том, что происходит в России, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал российский политик, правозащитник, журналист, депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. «Путин стал жалким, почти смешным», — сказал он, подчеркнув, что рано или поздно в России будут демократические перемены.



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