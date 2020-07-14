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Где в Киеве с 14 по 19 июля организуют продуктовые ярмарки (адреса)
В Киеве с 14 по 19 июля развернется выездная торговля. На продуктовых ярмарках представлена разнообразная отечественная и импортная продукция. Продавцам и покупателям в связи с карантином рекомендуется придерживаться масочного режима, торговые палатки должны устанавливать защитные пленочные или пластиковые экраны, препятствующие прямому контакту с покупателями. Продавцы также обязаны соблюдать правила реализации продукции (скоропортящийся товар хранится в холодильниках).
14 июля (вторник) ярмарки проходят:
в Голосеевском районе — на улице Васильковской, 31/17−33 (в границах переулков Коломыйского и Смольного);
в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5.
15 июля (среда) покупатели смогут посетить ярмарки:
в Днепровском районе — на проспекте Соборности, 2−20;
в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
16 июля (четверг) распродажи организованы:
в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
17 июля (пятница) ярмарки работают по адресам:
в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Шолом-Алейхема (в границах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
в Деснянском — на улице Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
в Соломенском — на улицах Просвещения (в границах улиц Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (между улицами Смоленской и Металлистов);
18 июля (суббота) сельскохозярмарки запланированы:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Деснянском — на улицах Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным), Закревского (в пределах улицы Драйзера и проспектом В. Маяковского, 2а),
в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;
в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
в Печерском — на улице Катерины Билокур;
в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);
19 июля (воскресенье) сельхозраспродажи расположатся на локациях:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
в Святошинском — на улице Семашко, 10.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве заработали продовольственные рынки, к функционированию которых в Украине смягчили требования.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»91
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