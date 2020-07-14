Клуб потребителей

Где в Киеве с 14 по 19 июля организуют продуктовые ярмарки (адреса)

В Киеве с 14 по 19 июля развернется выездная торговля. На продуктовых ярмарках представлена разнообразная отечественная и импортная продукция. Продавцам и покупателям в связи с карантином рекомендуется придерживаться масочного режима, торговые палатки должны устанавливать защитные пленочные или пластиковые экраны, препятствующие прямому контакту с покупателями. Продавцы также обязаны соблюдать правила реализации продукции (скоропортящийся товар хранится в холодильниках).

14 июля (вторник) ярмарки проходят:

в Голосеевском районе — на улице Васильковской, 31/17−33 (в границах переулков Коломыйского и Смольного);

в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5.

15 июля (среда) покупатели смогут посетить ярмарки:

в Днепровском районе — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

16 июля (четверг) распродажи организованы:

в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

17 июля (пятница) ярмарки работают по адресам:

в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Шолом-Алейхема (в границах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Деснянском — на улице Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Соломенском — на улицах Просвещения (в границах улиц Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (между улицами Смоленской и Металлистов);

18 июля (суббота) сельскохозярмарки запланированы:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Деснянском — на улицах Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным), Закревского (в пределах улицы Драйзера и проспектом В. Маяковского, 2а),

в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);

19 июля (воскресенье) сельхозраспродажи расположатся на локациях:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Святошинском — на улице Семашко, 10.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве заработали продовольственные рынки, к функционированию которых в Украине смягчили требования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter