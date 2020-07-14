Под Киевом банда боксеров забила до смерти 33-летнего сотрудника фискальной службы (фото)

Происшествия

Жуткий случай произошел в Бородянке под Киевом. Компания профессиональных боксеров, среди которых был чемпион мира, около ночного клуба «Прайд» избила 33-летнего сотрудника фискальной службы Николая Овдиенко. Мужчину избили настолько сильно, что он впал в кому и умер месяц спустя. Николая убили за то, что тот осмелился заступиться за своего товарища. (Ранее во Львове после зверского избиения в ночном клубе умер курсант Академии сухопутных войск.)

«Сколько операций провел, а такого еще не видел. Весь мозг парня — словно одна большая опухоль»

— Его ударил один боксер… А потом на него набросилась толпа и добивали его уже ногами. У него голова была разбита полностью, почки отбиты, печень… У него столько гематом, что от одного удара столько гематом не бывает, — говорит отец погибшего Николай.

Об этой компании боксеров в Бородянке знают многие, так как спортсмены неоднократно избивали людей и после этого запугивали своих жертв настолько, что те боялись писать заявление в полицию. Но до недавнего времени обходилось без жертв. Примечательно, что месяц спустя после событий возле ночного клуба боксеры спокойно разгуливают по городу. На момент выхода этой публикации никто из них даже не был задержан.

«ФАКТАМ» удалось пообщаться со знакомой Николая Юлией, которая раскрыла некоторые подробности трагедии.



— Колю знаю с детства. Мы учились в одном классе. Это был тихий, спокойный парень. Он никогда не принимал участия в драках. Всегда все вопросы решал разговором. Ночные клубы не любил. Обычно предпочитал проводить время дома. Ему нравилось сидеть дома — с кумовьями, друзьями. Друзья, кстати, к нему часто приходили в гости. Часами сидели и разговаривали на разные темы.

Николай Овдиенко

Как Коля оказался в ночном клубе? Была Троица. Ребята отмечали праздник на природе, а потом кто-то предложил сходить в «Прайд». Но получилась такая ситуация, что в сам клуб из большой компании попали только двое. Остальных не пропустили из-за дресс-кода. Многие из них были в шортах и футболках. Ребята договорились, что сбегают домой, переоденутся, а потом вернутся в клуб. Но они так и не пришли. Кто-то был семейный, у кого-то были девушки. Их просто не отпустили домашние.

Коля и его друг Давид подсели к компании знакомых ребят. И вот одного из этих парней побили прямо в клубе, на танцполе. Вырубили так, что тот упал и долго лежал без сознания. Обидчиками оказалась печально известная в Бородянке компания боксеров из Песковского спортивного центра. Это молодые ребята, которых здесь многие побаиваются. Они часто задираются, устраивают драки, избивают людей.

Коля хотел прекратить конфликт. У него не было цели драться. В конце концов, он понимал, что силы не равны. Он и еще двое ребят вышли на улицу, чтобы поговорить с боксерами и узнать, за что они избили парня. Но разговора не получилось. Боксеры выскочили из машины и погнались за ребятами, которые вышли вместе с Колей. Гоняли их по парку. В это время Коля остался один на один с хулиганами. Его просто начали забивать до смерти. Я не видела, как это происходило, потому не могу сказать, били ли Николая толпой. Некоторые свидетели утверждали, что на Колю напали несколько человек. Его добивали ногами, лежачего, по голове…

Коля был в сознании, когда приехала «скорая». Всё это произошло в воскресение. Вроде бы чувствовал себя более или менее нормально. К нему даже коллеги приходили из фискальной службы, чтобы проведать. О делах говорили. А со вторника на среду Коля потерял сознание. Врачи пытались его спасти. Операция длилась восемь часов. Но Коля все-таки впал в кому, в которой пробыл четыре недели. И вот, 10 июля он умер. На похороны Николая пришла чуть ли не вся Бородянка.

Если посмотреть диагноз, то там просто… Доктор, который оперировал Колю сказал: сколько я тут работаю, сколько операций провел, а такого еще не видел. Весь мозг — словно одна большая опухоль.

«Дайте только нам повод, всех уложим в гробы»

Юлия утверждает, что случай возле ночного клуба — далеко не первый, когда эта группа боксеров принимает участие в избиении.

— За день до ЧП с Колей эти же боксеры избили другого человека. За неделю до этих событий они принимали участие в массовой драке в Бородянке. Потом побили парня в селе недалеко от райцентра. Устроили перестрелку в кальян-баре. Была драка и в самом спортивном центре. Боксеры что-то не поделили с футболистами и пришли на разборки с ножами.

Удивительно, но ни по одному из названных мною случаев потерпевших найти не могут. Они просто отказываются писать заявления в полицию.

Сейчас, после смерти Коли, боксеры немного притихли. Многие из них позакрывали свои страницы в соцсетях. Но друзья Николая успели сделать скрины с их постов. Стихотворение о том, что «они банда и их все должны бояться», было размещено на странице одного из возможных участников избиения Коли.

Приводим фрагмент этого стихотворения, которое называется «Мы лютая банда. Нас бояться должны».

Мы живем по понятьям,

По законам братвы.

Стороной аккуратно

Нас обходят менты.

Мы восстали из ада

Мы упали с луны

По любому мы — банда

Нас бояться должны.

Дайте только нам повод —

Всех уложим в гробы

Нам нету равных

С нами спорить накладно,

Мы единством сильны

Потому что мы банда

Нас бояться должны

— Была в соцсети и групповая фотография на фоне автомобиля с открытым багажником, в котором лежали обмотанные скотчем люди, — продолжает Юля. — Не знаю. Наверное, они думают, что это смешно…

Об этих ребятах в районе все знают. Но никто не принимает никаких мер. По нашей информации, отец одного из боксеров — богатый человек. Может быть, были проплачены какие-то деньги?

Но самое обидное в этой ситуации, что тот, за кого Коля заступился, даже не написал заявление в полицию…

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции Киевщины, только после смерти Николая одному из участников избиения объявили о подозрении. Вину на себя взял самый младший из этой компании — 19-летний боксер. Он утверждает, что избивал Николая в одиночку.

— 10 июля одному из подозреваемых — 19-летнему парню — было объявлено о подозрении по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть», — сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер полиции Киевской области Виталия Грохольская. — Уголовное производство сейчас забирают в следственное управление, чтобы оно было расследовано объективно.

— Месяц спустя после того, как сотрудника фискальной службы буквально забили до смерти, фигуранты этого дела — подозреваемые, так же, как и тот самый 19-летний парень, которому объявлено о подозрении, ходят на свободе. Почему никого не задержали?

— По вопросу меры пресечения для подозреваемого есть некоторые нюансы. Дело в том, что один судья в Бородянке на больничном, другой — в отпуске. Возможно, избирать меру пресечения будут в одном из киевских судов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Житомирщине после конфликта в кафе неадекватный мужчина с ножом накинулся на восьмерых посетителей. Один парень — 29-летний участник АТО — от полученных ран скончался.

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