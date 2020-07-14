Шустер и Елизаров передали военному госпиталю медицинский аппарат стоимостью 1 млн грн

Украина

В отделении реанимации и интенсивной терапии Главного военного клинического госпиталя установили новый наркозно-дыхательный аппарат, который купили телеведущий Савик Шустер и его партнер по «Савик Шустер Студии», продюсер Павел Елизаров. Устройство вместе с сопутствующим оборудованием к нему стоило более 1 млн грн и может применяться для реанимационной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией/

Об этом сообщает передает интернет-издание «ГОРДОН».

Шустер: Во время войны нужно современное медоборудование. Фото: gvkg.kiev.ua





«Так сложилось, что в моей жизни война и медицина все время пересекались. Я член международной гуманитарной организации „Врачи мира“. С 1980-х я работал репортером и вместе с французскими врачами много помогал людям, которые страдали от войны по всей планете. Для меня совершенно естественно в военное время помочь тем, кто на передовой попадает под обстрелы. Военному госпиталю сейчас непросто. И во время современной войны нужно современное медоборудование, чтобы спасать жизни. Этот аппарат дает много информации в реальном времени и помогает анестезиологу и хирургу работать», — рассказал Шустер.

Елизаров рассказал, что решение о закупке медицинского оборудования было принято после начала карантина.

«Обычно мы со всей страны привозим в студию около 100 человек, расселяем, снимаем — это фишка нашей программы. Но когда начался карантин, мы перестали их возить и увидели, что сэкономили деньги. Помочь другим в трудную минуту — это нормальная человеческая потребность. И мы выбрали военный госпиталь, потому что войну на востоке Украины никто не отменял, там все еще погибают наши ребята. Мы решили купить такой аппарат, который может пригодиться не только во время пандемии, но и поможет решать актуальные задачи при спасении жизни военных», — пояснил Елизаров.

Начальник отделения реанимации Владимир Хиль (крайний слева), начальник Главного военного клинического госпиталя Анатолий Казмирчук (второй справа), телеведущий Савик Шустер (справа). Фото: Пресс-служба Савика Шустера

Как отметил начальник отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя, полковник медицинской службы Владимир Хиль, преимущество нового оборудования — его универсальность.

«Эту наркозную станцию Mindray можно использовать во время проведения операций, а также как ИВЛ. Но это не совсем обычный ИВЛ. Пациенты на искусственной вентиляции обычно нуждаются в седации. Так вот этот аппарат обеспечивает такую возможность», — сообщил врач.

Аппарат Mindray можно использовать для наркоза во время операций и для искусственной вентиляции легких. Фото: Пресс-служба Савика Шустера

По словам доктора, аппарат уже используется в операционной.

«Такая помощь очень важна для нас сейчас. Павел и Савик все сделали очень быстро и аппарат удачный купили. Сами заказали, обеспечили доставку и растаможку. Я, как начальник отделения, им очень благодарен. Аппарат уже активно используется в операционной. А поскольку он мобильный, то при необходимости мы его сразу сможем переместить в отделение реанимации для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», — рассказал Хиль.

Елизаров признался, что с доставкой оборудования возникли определенные трудности из-за карантина. Этот аппарат не входил в списки средств первой необходимости. В итоге логистика заняла больше времени, а оформление потребовало больших усилий.

«Военные врачи — люди, которые многое видели, большинство побывали на передовой. Доктор Хиль — суровый фронтовой врач, полковник. Самое кайфовое ощущение у меня от реакции медиков, — они получили игрушку, от которой на лицах была светлая радость», — поделился Елизаров.

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