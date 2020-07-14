«Драгер» зашкалил: в Херсоне поймали рекордно пьяного водителя (фото)

Происшествия

В Херсоне патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был мертвецки пьяный водитель. В июне в той же Херсонской области задержали водителя, у которого зафиксировали рекордное содержание алкоголя в крови.

Как сообщает на своей странице в Facebook патрульная полиция Херсонской области, был остановлен автомобиль Volkswagen, который не мог разъехаться с другой машиной. Полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр с помощью алкотеста «Драгер» — мужчина согласился.

Прибор показал три стрелочки, то есть результат превышает 5 промилле — это максимальный показатель «Драгера».

На 25-летнего херсонца патрульные составили протокол.

Ранее сообщалось, что участник ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека, оказался нетрезвым.

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