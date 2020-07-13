- 11:12 В "Миротворце" рассказали, как якобы Портнов при содействии нардепов помогал Кремлю
- 11:03 Зеленский поздравил Дуду с победой на президентских выборах и пригласил его в Украину
- 10:42 Совсем невменяемый: появилось видео с водителем, устроившим смертельное ДТП под Киевом
- 10:31 Опальный «духовник Поклонской» требует от Путина передать ему власть
- 10:26 Футболист «Динамо» подрался с одноклубником: с ним расторгнут контракт
- 10:11 Напали на предпринимателя: под Киевом задержали вооруженную банду грабителей
- 10:10 Картина "Обнаженная с веселым рисунком" продана на аукционе за 46 миллионов долларов
- 10:02 Пропускают только «избранных»: в сети показали видео очередей на КПВВ «Еленовка»
- 09:34 Жена Джона Траволты умерла в 57 лет
- 09:31 Украинец устроил переполох на выборах президента Польши
- 09:26 В Украине объявлено штормовое предупреждение: в каких областях разгуляется непогода
- 09:06 Коронавирус за сутки убил 15 украинцев
Совсем невменяемый: появилось видео с водителем, устроившим смертельное ДТП под Киевом
В сети появилось видео с предполагаемым виновником ужасного ДТП с четырьмя жертвами под Киевом. В кадре зафиксирована процедура прохождения проверки 39-летнего Антона Ж. на драгере.
Прибор показал, что в его крови содержится 1,32 промилле алкоголя.
Видео показал ресурс Вартові Еспресо.
В полиции Киевской области сообщили, что Антона Ж. задержали, однако его пришлось госпитализировать, потому в больнице он находится под охраной.
Уголовное производство открыто по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного Кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять авто на срок до 3 лет.
Следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, а полицейские по согласованию с прокуратурой обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее стало известно, что предполагаемый виновник ДТП уже имеет судимость за совершение пьяного ДТП с жертвами.546
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..