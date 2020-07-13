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Происшествия

Совсем невменяемый: появилось видео с водителем, устроившим смертельное ДТП под Киевом

10:42 13 июля 2020
Антон Ж.

В сети появилось видео с предполагаемым виновником ужасного ДТП с четырьмя жертвами под Киевом. В кадре зафиксирована процедура прохождения проверки 39-летнего Антона Ж. на драгере.

Прибор показал, что в его крови содержится 1,32 промилле алкоголя.

Видео показал ресурс Вартові Еспресо.

В полиции Киевской области сообщили, что Антона Ж. задержали, однако его пришлось госпитализировать, потому в больнице он находится под охраной.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного Кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять авто на срок до 3 лет.

Следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, а полицейские по согласованию с прокуратурой обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что предполагаемый виновник ДТП уже имеет судимость за совершение пьяного ДТП с жертвами.

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