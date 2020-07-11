15 июля 2020

Говорят, во многих западных странах в последнее время модным стало участвовать в движении WorldSkills. Это такое своеобразное соревнование молодых квалифицированных рабочих и студентов в возрасте до 22 лет. Молодёжь выкладывает в соцсети фотографии со своих рабочих и университетских мест, с гордостью демонстрируя стремление овладевать знаниями и профессиональными навыками. С одной (главной!) целью — добиться поставленной цели и стать успешными в жизни.

Что-то я не замечал, чтобы и наши молодые люди увлекались тем же. В соцсетях все больше можно встретить выкладываемые на всеобщее обозрение дорогие «тачки», подаренные обеспеченными родителями (кстати, нередко зарабатывающими на жизнь нелёгким трудом), брендовые наряды и яркие кадры «зависания» в популярных тусовочных заведениях. Не могу сказать, что этим увлечены поголовно все молодые люди. Конечно же, нет. Есть немало прекрасных парней и девушек, самостоятельно зарабатывающих на жизнь в IT-компаниях или в сфере обслуживания. Я уже не говорю о тех молодых людях, которые в военное время стремятся всеми правдами и неправдами попасть на фронт, чтобы с оружием в руках отражать попытки агрессора поработить нашу страну.

Просто все чаще приходится сталкиваться с ничем не объяснимым стремлением молодежи к тому, чтобы постоянно ныть о редких возможностях найти хорошую работу, с приличной зарплатой и достойным к тебе отношением в коллективе, но при этом практически ничего не делающей для того, чтобы профессией овладевать в совершенстве и становиться незаменимым на своей рабочей позиции. А одним лишь нытьём ни себя, ни свою молодую семью обеспечить не получится.

Говорю об этом сейчас, потому что именно сегодня отмечается Всемирный день навыков молодежи, учреждённый ООН в 2014 году. ООН призвала страны мира «подтвердить свою решимость увеличить инвестиции в усилия по наделению молодежи правами и возможностями». И многие страны на это откликнулись. Но только ведь никто никого заставить не может. Ищущий возможности всегда найдёт их. Точно так же, как не желающий искать всегда объяснит свою неудачу множеством существующих проблем.

В связи с этим вспомнилась мне старинная японская притча. Опытный мастер обучал старательного юношу стрельбе из лука. Увидев, что ученик взял две стрелы и приготовился к выполнению упражнения, мастер подошёл к нему, забрал одну стрелу и отбросил ее в сторону.

— Почему ты отобрал у меня вторую стрелу? — спросил ученик.

— Я отобрал у тебя не вторую стрелу, а первую, так как она все равно пошла бы мимо цели.

— Почему? — удивился юноша.

— Потому что, прицеливаясь, ты бы всё время думал о том, что у тебя в запасе есть ещё одна попытка, — ответил мастер…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.