- 11:10 В ВР могут пройти пять партий: лидируют «Слуга Народа» и «ОПЗЖ» — соцопрос
- 11:04 В Киеве нашли убитым следователя СБУ, — СМИ
- 10:57 Готовилась масштабная зачистка Майдана: генерал рассказал, что заставило Януковича сбежать из Украины
- 10:54 Искусство вне политики? Тина Кароль и Kazka едут на "Славянский базар", где выступят крымнашисты Киркоров и Газманов
- 10:54 Коронавирус может передаваться от матери к плоду через пуповину, — медики
- 10:48 Эммануэль и Брижит Макрон попали в окружение сердитой толпы, требовавшей отставки президента
- 10:18 Украинец Малиновский выдал феерический матч в Италии и приблизил свою команду к рекорду
- 10:18 Языковой омбудсмен резко раскритиковал скандальный законопроект Бужанского
- 10:17 Школы в Украине хотят перевести на новый режим работы из-за COVID-19: что об этом известно
- 10:05 В США провели первые испытания на людях вакцины против коронавируса
- 09:49 «Работа у нас такая»: орудующие в Киеве дерзкие воровки попали на видео
- 09:48 Коронавирус в Украине: за сутки резко выросло число заболевших и выздоровевших
В ВР могут пройти пять партий: лидируют «Слуга Народа» и «ОПЗЖ» — соцопрос
По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы попасть в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего президента Украины «Слуга народа» (26,7%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,1%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (13,7%), ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко (7,5%) и «Партия Шария» (5,3%).
Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).
Другие политические партии, в частности, «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,5%), «Сила и честь» Игоря Смешко (2,9%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (2,8%), «Голос» под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,7%), «Украинская стратегия Гройсмана» (1,5%), «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова и Евгения Мураева (1,4%), «Самопоміч» под руководством Оксаны Сыроид (1,3%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока (0,9%), «Национальный корпус» Андрея Билецкого (0,8%) и новая партия Игоря Палицы «За майбутнє» (0,1%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.
Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 10−14 июля 2020 года. Метод опроса — телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов — 2,014 человек. Вероятная погрешность — 2,2%.
89
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Готовилась масштабная зачистка Майдана: генерал рассказал, что заставило Януковича сбежать из Украины
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...