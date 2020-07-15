В ВР могут пройти пять партий: лидируют «Слуга Народа» и «ОПЗЖ» — соцопрос

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы попасть в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего президента Украины «Слуга народа» (26,7%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,1%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (13,7%), ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко (7,5%) и «Партия Шария» (5,3%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,5%), «Сила и честь» Игоря Смешко (2,9%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (2,8%), «Голос» под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,7%), «Украинская стратегия Гройсмана» (1,5%), «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова и Евгения Мураева (1,4%), «Самопоміч» под руководством Оксаны Сыроид (1,3%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока (0,9%), «Национальный корпус» Андрея Билецкого (0,8%) и новая партия Игоря Палицы «За майбутнє» (0,1%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 10−14 июля 2020 года. Метод опроса — телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов — 2,014 человек. Вероятная погрешность — 2,2%.

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