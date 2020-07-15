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Деньги

"Активисты" требовали взятку в 2,5 миллиона гривен от владельцев здания на Почтовой площади, — СМИ

11:37 15 июля 2020
Активисты требовали взятку в 2,5 миллиона гривен от владельцев здания на Почтовой площади
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Ночью с 6 на 7 июля группа людей в масках и капюшонах в очередной раз совершила акт вандализма: разбили оконные стекла в нежилом доме на Почтовой площади (адрес: Почтовая площадь, 3б), сообщает vgorode.ua.

«Уже трижды псевдоактивисты сносили забор и дважды били стекла нашего нежилого здания, — рассказывает представитель владельца Владимир Данилов. — После последнего акта вандализма мы даже объявили премию за дополнительную информацию. Псевдоактивисты уже длительное время искусственно нагнетают ажиотаж вокруг нашего объекта. Мы имеем все документы: право собственности на здание, строительные работы уже давно не проводим. Но еще несколько месяцев назад на нас выходили представители „активистов“, которые требовали взятку в размере 2,5 миллиона гривен. За это обещали оставить нас в покое. Учитывая, что у нас все в порядке с документами, вариант дачи взятки мы не рассматривали. Псевдоактивисты были настойчивы и уже 5 раз совершили акты вандализма. Сейчас их действия расследуют правоохранительные органы. Все получат по заслугам! Еще раз хочу повторить: мы не будем никому платить взяток и будем действовать только в правовом поле».

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