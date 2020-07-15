Партия Порошенко лидирует в Киеве. Что делать Кличко?

На днях Центр Разумкова опубликовал результаты исследования электоральных настроений в столице. Если бы выборы в Киевсовет состоялись в июне, то первое место на них получила бы «Европейская солидарность» («ЕС»): 20,4% тех, кто уже определился со своим выбором, отдали бы голоса за партию Петра Порошенко. Лидером симпатий киевлян среди кандидатов в мэры с большим перевесом остается Виталий Кличко — у него — 43,7%. Таким образом, «ЕС» потеснила с первого места «Слугу народа». Призрачные шансы на победу и у потенциальных кандидатов в столичные градоначальники от партии власти: у «слуг» Александра Дубинского и Николая Тищенко 3 и 2% соответственно, главный санитарный врач Виктор Ляшко, которого могут выдвинуть в мэры по итогам праймериз, имеет всего лишь 6%.



Падение доверия к «Слуге народа» в Киеве уже стало трендом. На это указывают и другие соцопросы. Если в декабре прошлого года, по данным группы «Рейтинг», партию Владимира Зеленского поддерживали 32,2% киевлян, а «ЕС» была только третьей (после «слуг» и партии «УДАР») с 8,9%, то за полгода она уже стала лидером симпатий в столице. При сохранении нынешней динамики роста, считают эксперты, «Европейской солидарности» по силам претендовать на 30% мест в Киевсовете и стать основой большинства, что важно с точки зрения влияния проевропейских сил на будущее столицы. Да и сам Кличко больше сейчас ассоциируется с «Европейской солидарностью», поскольку долгое время возглавлял эту партию, а в 2015-м при поддержке Порошенко стал мэром.



Что касается причин стремительного падения доверия киевлян к партии «Слуга народа», то их много: управленческая некомпетентность «новых лиц», остановка реформ, начатых предшественниками, неуемный популизм на фоне обеднения населения, заигрывание с олигархами, утрата международной поддержки, политические преследования оппозиции, сворачивание реформ в армии, компромиссы с Россией по Донбассу, что воспринимается значительной частью избирателей как капитуляция. И, конечно же, постоянные скандалы внутри властной команды.



По мнению экспертов, понимая, что борьбу за Киев партия власти проигрывает, в Офисе президента планируют провести в Киевсовет несколько технических союзников, с которыми впоследствии надеются создать ситуативную коалицию, фактически взяв Виталия Кличко в политические заложники.



По данным опроса Центра Разумкова, «Оппозиционную платформу — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука поддерживает 10,6% опрошенных, партию «Перемога Пальчевского» — 6,2%, «Силу и честь» — 5,1%. С учетом 19,3% у «слуг» может получиться 41,2%.

Недостающие «штыки», считают эксперты, можно будет попросту «купить»: «Такая практика в нашей политике, к сожалению, никуда не делась. В итоге Виталий Кличко получит оппозиционное большинство, которое не даст ему работать».



О таких угрозах говорят и политологи.

«СН» + «ОПЗЖ» + партия Пальчевский + партия Смешко, возможно, даже «Батьківщина». Это позволит де-факто сформировать пророссийское большинство, а следовательно, столица окажется в лапах «русского мира». Как ментального, так и политического", — предупреждает политолог Андрей Смолий. Потому, считает он, Кличко нужно думать, какую сторону выбрать: «Или это пророссийские силы, которые узурпируют власть и превратят мэра в формальное лицо, или коалиция с «Европейской солидарностью».



Мнение коллеги по цеху разделяет и директор Института мировой политики Евгений Магда. По его словам, для партий, которым не чужды украинские ценности, сейчас наступил момент истины, им стоит отказаться от уничтожения идеологических союзников, искать общие подходы и уже сейчас моделировать работу в Киевсовете.

«Европейская солидарность» демонстрирует высокую динамику роста популярности и имеет политический опыт. Есть высокая вероятность превращения именно Киевсовета в очаг противостояния реваншистам и пророссийским силам", — отметил Евгений Магда.



Ранее, напомним, «Европейская солидарность» предложила Виталию Кличко идти на выборы единой командой. Это могло бы помочь «ЕС» и «УДАРу» сформировать большинство в Киевсовете, повторив успех 2015 года. Ведь Киевсовет не был замечен в каких-то серьезных скандалах.



Учитывая, что рейтинг партии Кличко, которую он реанимирует под выборы, по данным Центра Разумкова, составляет 11,5%, ему все равно нужно будет искать союзников по коалиции, иначе мэр может быть «подвешен» нелояльным к нему большинством. Конечно, он может просто «сдаться в плен» «Слуге народа», но тогда на самостоятельности мэра Кличко придется поставить точку.



Как известно, ранее Офис президента уже хотел «подвесить» Кличко, согласовав через Кабмин его увольнение с должности главы Киевской горгосадминистрации. Однако в том числе и позиция Киевсовета позволила отбить наступление ОП на местное самоуправление.



В должности Кличко в итоге остался, но это стило ему кадровых уступок: «слуги» назначили ему своего заместителя, а также поставили «своих людей» руководить половиной районов столицы. И это при том, что на сегодняшний день, как писалось выше, мэр может хотя бы частично опереться на депутатский корпус. Если «ЕС» (в первую очередь) и «УДАР» не наберут в Киевсовете большинство голосов, такой опоры не будет. Следовательно, можно прогнозировать, что управление Киевом перейдет под полный контроль Банковой и так называемой «пятой колонны». Впервые за годы украинской независимости.



Время для союза Кличко с набирающей поддержку «Европейской солидарностью» еще есть. Бывший Генпрокурор Юрий Луценко в интервью «Буквам» сообщил о первой с весны 2019 года встрече Виталия Кличко с Петром Порошенко. Эта информация обнадеживает национал-патриотических избирателей. Если же столичный голова посчитает, что союз со «слугами» и компанией ему выгоднее, то с большой долей вероятности «Европейская солидарность» может выставить против Кличко сильного кандидата (говорят и о самом Петре Порошенко, и о главе избирательного штаба «ЕС» Александре Турчинове), способного пошатнуть его нынешнее лидерство. Во всяком случае в кулуарах такие слухи активно обсуждаются. Для принятия политических решений осталось не так много времени. 15 июля Верховная Рада определила, что выборы пройдут 25 октября. Значит, активная фаза предвыборной кампании начнется сразу после Дня независимости.

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